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Города мира. Нью-Йорк

В Нью-Йорке отметили праздник узбекского языка

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201023/15247030/V-Nyu-Yorke-otmetili-prazdnik-uzbekskogo-yazyka.html

На мероприятии учащиеся представили сценические постановки, случаи несоблюдения правил речи, искажения и добавления в речь иностранных слов и их отрицательные последствия.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. В школе узбекского языка ZiyoArt в Бруклине, Нью-Йорк, дети от 6 до 14 лет занимаются в кружках по родному языку, истории, этикету, изобразительному искусству, математике, шахматам и танцам, сообщает УзА.

За прошедший небольшой срок функционирования школы ученики уже выучили много пословиц и стихов, народных танцев. Вечер "Родной язык - солнце моего сердца", организованный в школе по случаю 31-летия придания узбекскому языку статуса государственного языка, стал кратким отчетом того, чему научились дети. 

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На мероприятии свои искренние пожелания по случаю праздника выразили консул Узбекистана в Нью-Йорке Улугбек Ахмедов, а также хорошо известный среди проживающей в США узбекской диаспоры господин К. Стокелд, который долгое время жил в Узбекистане в узбекских семьях, изучал узбекский язык и культуру.

"Мне очень нравится узбекская культура. Чтобы в полной мере насладиться уникальной и неповторимой культурой Узбекистана, необходимо изучать язык", - говорит Стокелд.

На мероприятии учащиеся представили сценические постановки, случаи несоблюдения правил речи, искажения и добавления в речь иностранных слов и их отрицательные последствия.

Приподнятое настроение гостям подарили узбекские национальные танцы, исполненные танцевальным коллективом школы ZiyoArt.

Теги:
узбекский язык, США, США, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Узбекистан, Узбекистан



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