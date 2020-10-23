В Нью-Йорке отметили праздник узбекского языка

На мероприятии учащиеся представили сценические постановки, случаи несоблюдения правил речи, искажения и добавления в речь иностранных слов и их отрицательные последствия.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. В школе узбекского языка ZiyoArt в Бруклине, Нью-Йорк, дети от 6 до 14 лет занимаются в кружках по родному языку, истории, этикету, изобразительному искусству, математике, шахматам и танцам, сообщает УзА.

За прошедший небольшой срок функционирования школы ученики уже выучили много пословиц и стихов, народных танцев. Вечер "Родной язык - солнце моего сердца", организованный в школе по случаю 31-летия придания узбекскому языку статуса государственного языка, стал кратким отчетом того, чему научились дети.

Мирзиёев поздравил граждан с Днем узбекского языка — о чем рассказал президент >>

На мероприятии свои искренние пожелания по случаю праздника выразили консул Узбекистана в Нью-Йорке Улугбек Ахмедов, а также хорошо известный среди проживающей в США узбекской диаспоры господин К. Стокелд, который долгое время жил в Узбекистане в узбекских семьях, изучал узбекский язык и культуру.

"Мне очень нравится узбекская культура. Чтобы в полной мере насладиться уникальной и неповторимой культурой Узбекистана, необходимо изучать язык", - говорит Стокелд.

На мероприятии учащиеся представили сценические постановки, случаи несоблюдения правил речи, искажения и добавления в речь иностранных слов и их отрицательные последствия.

Приподнятое настроение гостям подарили узбекские национальные танцы, исполненные танцевальным коллективом школы ZiyoArt.