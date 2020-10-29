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Народный поэт Узбекистана Омон Матжон

Ушел из жизни народный поэт Узбекистана Омон Матжон

Пресс-служба Союза писателей Узбекистана
Культура
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Избранные стихи поэта - "Открытые окна" (1970), "Колокол каравана" (1973), "Горящее дерево" (1977) и многие другие.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Народный поэт республики Омон Матжон умер с 28 на 29 октября в Ташкенте, сообщает Союз писателей Узбекистана.

Ему было 77 лет.

Омон Матжон родился в 1943 году в районе Гурлан, Хорезмской области. 

В 1969-2002 гг. работал редактором, затем начальником отдела в издательстве литературы и искусства имени Гафура Гуляма. Также был главным редактором журнала "Ёшлик" и директором издательства "Чулпон". Позже занимал должность главного редактора журнала "Гулхан".

С 1960-х годов в прессе публиковались его стихи. Избранные стихи поэта - "Очиқ деразалар" ("Открытые окна") (1970), "Карвон қўнғироғи" ("Колокол каравана") (1973), "Ёнаётган дарахт" ("Горящее дерево") (1977), "Ярадор чақмоқ" ("Раненая молния") (1979), "Ҳаққуш қичқириғи" ("Крик кваквы"), "Сени яхши кўраман" ("Я люблю тебя") (1983), "Гаплашадиган вақтлар" ("Времена разговоров") (1986).

Омон Матжон перевёл ряд произведений с иностранных языков на узбекский язык. В частности, это работы мировых классиков Ф. Шиллера и Ш. Бодлера, а также произведения Е. Евтушенко, Р. Гамзатова, Ш. Петёфи, Ю. Марцинкявичюса, Б. Кербабаева и другие.

Теги:
Культура, Узбекистан, Узбекистан, смерть, поэт



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