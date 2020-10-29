В ближайшее время было решено максимально сократить трансляцию зарубежных сериалов на телеканале "Миллий" и снимать больше своих, национальных сериалов.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Узбекский телеканал Milliy TV сократит трансляцию зарубежных сериалов, сообщил глава попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов на встрече с командой Milliy TV.

На мероприятии были определены задачи по повышению качества вещания, выведению рейтинга телеканала на новый уровень за счет реализации новых интересных проектов.

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"Сегодня, к сожалению, многие телеканалы показывают в основном зарубежные сериалы, а национальные сериалы практически отсутствуют. Я считаю, что это важный вопрос, на который сегодня нужно обратить внимание и сегодня решать", - заявил Алламжонов.

По его словам, сериалы - это мощный инструмент, который оказывает прямое воздействие на сознание зрителя.

"Если не нормализовать этот поток, то мы с легкостью можем потерять свой идеологический суверенитет", - добавил он.

В связи с этим в ближайшее время было решено максимально сократить трансляцию зарубежных сериалов на телеканале "Миллий" и снимать больше своих, национальных сериалов.