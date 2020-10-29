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В Узбекском драматическом театре назначен новый руководитель

Министерство культуры Узбекистана
Культура
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Министр культуры Озодбек Назарбеков утвердил на должность директора драмтеатра народного артиста Узбекистана Ёдгора Саъдиева.

ТАШКЕНТ, 29 окт — Sputnik. Министр культуры Озодбек Назарбеков объявил о назначении народного артиста Узбекистана Ёдгора Саъдиева директором Узбекского национального академического драматического театра, сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Ёдгор Саъдиев родился в 1946 году в Ташкенте. В 1971-м он окончил Ташкентский государственный театрально-художественный институт им. Островского.

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Актер начал свою творческую карьеру в 1971 году в Узбекском национальном академическом драматическом театре и проработал здесь до 1998-го. Затем вернулся в театр в 2012 году, в котором трудится и по сей день.

Саъдиев является лауреатом государственной премии Узбекской ССР. Он известен своими ролями в таких фильмах, как "Шайтанат – царство бесов", "Горечь падения", "Стена дьявола", "Кровинушка" и другие.

Отметим, что ранее руководителем драмтеатра был заслуженный артист Узбекистана Фатхулла Масудов. Он скончался в августе текущего года в возрасте 57 лет.

Теги:
руководитель, Театр, назначение, Министерство культуры Узбекистана, Узбекистан



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