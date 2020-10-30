Мёд и сувениры: в Ташкенте состоится арт-базар

Посетили смогут приобрести для себя и своих близких памятные подарки и аксессуары ручной работы, ткани и разные сорта мёда из Алтая и Башкирии.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. В Ташкенте, в парке "Нарвуз" снова состоится арт-базар и ярмарка мёда, сообщает Афиша.Уз.

"Посетили смогут приобрести для себя и своих близких сувениры и аксессуары ручной работы, ткани и разные сорта мёда из Алтая и Башкирии", - говорится в информации.

Время проведения: с 11.00 до 17.00, вход свободный.

Напомним, ранее арт-базар состоялся в конце сентября.

На ярмарке посетители приобрели шелковые ткани из Маргилана, ювелирные изделия из Бухары, дизайнерскую одежду ташкентских мастеров, сумки и тюбетейки из Шахрисабза, сюзане и вышивку, резные шкатулки, расписную посуду, авторские ювелирные изделия.