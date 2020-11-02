Узбекский мультфильм победил в одной из номинаций на фестивале Amen-2020

В этом году мероприятие проходит в онлайн-формате уже второй раз. Его инициатива направлена на поддержание молодых талантов в области анимации.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. В период с 30 по 31 октября в столице Казахстана состоялся Международный фестиваль анимационных фильмов "Амен-2020".

В рамках мероприятия, работа узбекистанца Дмитрия Власова "Поток" победила в номинации "Лучший художник-постановщик", сообщают в НА "Узбеккино". Сюжет мультфильма имеет философское содержание и повествует историю жизни человека с момента его рождения.

Отмечается, что в этом году фестиваль проходит в онлайн-формате уже второй раз. Его инициатива направлена на поддержание молодых талантов в области анимации.

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В Международном фестивале также приняли участие мультипликационные фильмы из Казахстана, Турции, Азербайджана, Туркменистана и других стран.

Напомним: в феврале ЮНЕСКО передало "Студии мультипликационных фильмов" (входит в НА "Узбеккино") современное компьютерное оборудование и новейшую фототехнику для создания высококачественных анимационных фильмов. Новое техническое оснащение было направлено в Узбекистан в рамках проекта ЮНЕСКО "Укрепление культурной и креативной индустрий в Лаосе, Узбекистане и Руанде".