Начались съемки короткометражного фильма о Захириддине Мухаммаде Бабуре

За основу сценария взят одноименный рассказ Хайриддина Султанова. Художественный сюжет описывает исторические события, связанные с мечтой Умаршайха Мирзы о сыне и с рождением Бабура Мирзы.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. По заказу НА "Узбеккино" киностудия "Инсон" приступила к съемкам короткометражного фильма "Рождение тигра", сообщили в пресс-службе агентства.

Лента повествует о рождении Захириддина Мухаммада Бабура. За основу сценария взят одноименный рассказ Хайриддина Султанова. Художественный сюжет описывает исторические события, связанные с мечтой Умаршайха Мирзы о сыне и с рождением Бабура Мирзы.

Роли исполняют Эльбек Файзиев, Боир Холмирзаев, Тамара Хазраткулова, Маржона Улжаева, Маъруф Атаджанов, Мадина Адилова, Далер Тимуров, Абдурахмон Очилов и другие.

Автор сценария и режиссер Бабур Шер оглы, оператор-постановщик Хасан Атабаев, сорежиссер Бахриддин Айназаров, художник-постановщик Санъат Кенджаев, художник по костюмам Севара Зунунова, гример Галина Гейдельбах, директор фильма Файзирахмон Усманов.

Ранее группа российских кинематографистов творческого объединения "КиноДом" завершила съемки фильма "Mr. Нокаут" в Узбекистане. Сюжет картины повествует о жизни и спортивной карьере известного советского боксера Валерия Попенченко.

Главный режиссер фильма "Mr. Нокаут" Артем Михалков прибыл в Ташкент в середине октября. Картину с бюджетом 200 миллионов рублей рассчитывают выпустить в прокат уже в этом году.