19:41 02 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.11
  • EUR12285.78
  • USD10359.88
Поиск
Снимается короткометражный фильм о Захириддине Мухаммаде Бабуре

Начались съемки короткометражного фильма о Захириддине Мухаммаде Бабуре

Пресс-служба НА "Узбеккино"
Культура
Получить короткую ссылку
53 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0b/02/15309872.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201102/15309751/Nachalis-semki-korotkometrazhnogo-filma-o-Zakhiriddine-Mukhammade-Babure.html

За основу сценария взят одноименный рассказ Хайриддина Султанова. Художественный сюжет описывает исторические события, связанные с мечтой Умаршайха Мирзы о сыне и с рождением Бабура Мирзы.

ТАШКЕНТ, 2 ноя — Sputnik. По заказу НА "Узбеккино" киностудия "Инсон" приступила к съемкам короткометражного фильма "Рождение тигра", сообщили в пресс-службе агентства.

Лента повествует о рождении Захириддина Мухаммада Бабура. За основу сценария взят одноименный рассказ Хайриддина Султанова. Художественный сюжет описывает исторические события, связанные с мечтой Умаршайха Мирзы о сыне и с рождением Бабура Мирзы.

Роли исполняют Эльбек Файзиев, Боир Холмирзаев, Тамара Хазраткулова, Маржона Улжаева, Маъруф Атаджанов, Мадина Адилова, Далер Тимуров, Абдурахмон Очилов и другие.

Кинокамера
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Узбекские фильмы примут участие в международном кинофестивале в России

Автор сценария и режиссер Бабур Шер оглы, оператор-постановщик Хасан Атабаев, сорежиссер Бахриддин Айназаров, художник-постановщик Санъат Кенджаев, художник по костюмам Севара Зунунова, гример Галина Гейдельбах, директор фильма Файзирахмон Усманов.

Ранее группа российских кинематографистов творческого объединения "КиноДом" завершила съемки фильма "Mr. Нокаут" в Узбекистане. Сюжет картины повествует о жизни и спортивной карьере известного советского боксера Валерия Попенченко.

Главный режиссер фильма "Mr. Нокаут" Артем Михалков прибыл в Ташкент в середине октября. Картину с бюджетом 200 миллионов рублей рассчитывают выпустить в прокат уже в этом году.

Теги:
съемка, фильм, Национальное агентство "Узбеккино"



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Спасательные работы на месте разрушений в Турции - фотолента
В Китае 77-летний ветеран взорвал соцсети трюками на турнике — видео
Статистика по ипотеке в Узбекистане в 2020 году
На что узбекистанцы брали ипотеку в 2020 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться