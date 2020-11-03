16:58 03 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.37
  • EUR12074.28
  • USD10366.86
Поиск
Архитектурный ансамбль Ляби-хауз в Бухаре. Архивное фото

В Бухаре пройдет выставка "City люди"

© Flickr / TravelingOtter
Культура
Получить короткую ссылку
31 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201103/15315767/V-Bukhare-proydet-vystavka-City-lyudi.html

На ней будут представлены работы художников, которые отобразили архитектуру и людей в городе Бухара.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. В пятницу, 6 ноября, в Бухаре состоится открытие выставки "City люди".

На ней будут представлены работы художников, которые отобразили архитектуру и людей в городе Бухара.

"С августа по ноябрь 2020 года в Бухару были приглашены молодые художни из Ташкента, Бухары и других регионов Узбекистана", - говорится в сообщении.

Организатор мероприятия — Bonum Factum Gallery.

Открытие состоится 6 ноября в 18.00 по адресу: город Бухара, улица Туркий Джандий, 4.

Посетить выставку можно будет до 12 декабря.

Теги:
художники, художник, Выставка, Узбекистан, Узбекистан, Бухара, искусство, Культура



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Разбитые бокалы, пустые улицы и толпы полиции - фото с места теракта в Вене
На встрече со школьниками Путин подчеркнул значимость работы медработников
Как распределили госбюджет на 2021 год - проект

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться