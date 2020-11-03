В Бухаре пройдет выставка "City люди"

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. В пятницу, 6 ноября, в Бухаре состоится открытие выставки "City люди".
На ней будут представлены работы художников, которые отобразили архитектуру и людей в городе Бухара.
"С августа по ноябрь 2020 года в Бухару были приглашены молодые художни из Ташкента, Бухары и других регионов Узбекистана", - говорится в сообщении.
Организатор мероприятия — Bonum Factum Gallery.
Открытие состоится 6 ноября в 18.00 по адресу: город Бухара, улица Туркий Джандий, 4.
Посетить выставку можно будет до 12 декабря.