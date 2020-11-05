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Таджибаев Анваржон назначен временно исполняющим обязанности директора “Узбекконцерта”

В "Узбекконцерте" снова сменился руководитель

Пресс-служба Минкультуры Узбекистана
Культура
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До назначения он занимал должность директора управления Минкульта по развитию концертно-зрелищной деятельности и работал главным редактором телерадиоканала "Маънавият", заместителем гендиректора эстрадного объединения "Узбекнаво".

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Временно исполняющим обязанности директора государственного учреждения "Узбекконцерт" назначен Анваржон Тожибоев, сообщают в Министерстве культуры республики.

"До назначения он занимал должность директора управления Минкульта по развитию концертно-зрелищной деятельности и работал главным редактором телерадиоканала "Маънавият", заместителем гендиректора эстрадного объединения "Узбекнаво", - говорится в информации.

Напомним, это уже второй случай смены руководства "Узбекконцерта" за 2020 год. Летом в связи с переходом на новую работу Одилжон Абдукаххоров был освобожден от должности директора. На смену ему пришел его заместитель по творческой деятельности Алишер Джамалдинов, который в 2013-2018 годах занимал разные руководящие посты в Министерстве культуры, в частности, начальника Управления по развитию концертно-зрелищных учреждений.

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Абдукаххоров, занимавший пост главы "Узбекконцерта" с октября 2017-го, был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Теги:
Культура, руководитель, Узбекистан, Узбекистан, Государственное учреждение "Узбекконцерт"



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