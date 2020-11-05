В Ташкенте пройдет фестиваль для молодежи

В течение месяца будут проходить мастер-классы, художественные выставки, образовательные и спортивные турниры, концерты, встречи с успешными предпринимателями, экскурсии, викторины, флешмобы и другие мероприятия.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. В Ташкенте в течение месяца будет проходить фестиваль молодежи под лозунгом "Ташкент любит молодежь!", сообщает MyDay.uz.

"В течение месяца будут проходить мастер-классы, художественные выставки, образовательные и спортивные турниры, концерты, встречи с успешными предпринимателями, экскурсии, викторины, флешмобы и другие мероприятия", - говорится в информации.

Сами мероприятия будут разделены на четыре направления: технологии, образование, спорт и культура. Именно на эти четыре тематические направления будут разделены и недели фестиваля: Неделя технологий, Неделя образования, Неделя спорта и Неделя культуры.

Естественно, учитывая продолжающиеся карантинные ограничения, все офлайн-мероприятия будут организованы с соблюдением всех необходимых для сохранения эпидемиологического благополучия санитарных норм — в масках, с социальной дистанцией и обработкой рук и предметов антисептиками.