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В Ташкенте пройдет фестиваль для молодежи

© AP Photo / Invision/Amy Harris
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201105/15329734/V-Tashkente-proydet-festival-dlya-molodezhi.html

В течение месяца будут проходить мастер-классы, художественные выставки, образовательные и спортивные турниры, концерты, встречи с успешными предпринимателями, экскурсии, викторины, флешмобы и другие мероприятия.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. В Ташкенте в течение месяца будет проходить фестиваль молодежи под лозунгом "Ташкент любит молодежь!", сообщает MyDay.uz.

"В течение месяца будут проходить мастер-классы, художественные выставки, образовательные и спортивные турниры, концерты, встречи с успешными предпринимателями, экскурсии, викторины, флешмобы и другие мероприятия", - говорится в информации.

Сами мероприятия будут разделены на четыре направления: технологии, образование, спорт и культура. Именно на эти четыре тематические направления будут разделены и недели фестиваля: Неделя технологий, Неделя образования, Неделя спорта и Неделя культуры.

Естественно, учитывая продолжающиеся карантинные ограничения, все офлайн-мероприятия будут организованы с соблюдением всех необходимых для сохранения эпидемиологического благополучия санитарных норм — в масках, с социальной дистанцией и обработкой рук и предметов антисептиками.

Теги:
молодость, молодежь, искусство, Культура, Фестиваль, фестиваль, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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