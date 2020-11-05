"Сторонники реформ": группа кинематографистов Узбекистана выступила с обращением

По их мнению, узбекская кинематография, пережившая определенный период застоя, по-прежнему сталкивается со структурными проблемами из-за устаревшей правовой базы и отсутствия современной производственной системы.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Группа кинематографистов Узбекистана опубликовала открытое обращение, в котором призвала всех представителей индустрии объединиться в решении проблем национального кинематографа, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"За последние 30 лет мы стали свидетелями потрясений, оскорблений и заговоров, которые привели к деградации и разрушению. Дискуссии и критика должны обсуждаться не в форме обвинений и оскорблений в социальных сетях и медиапространстве, а в рамках конструктивного диалога в стенах "Узбеккино", - говорится в сообщении.

По их мнению, узбекская кинематография, пережившая определенный период застоя, по-прежнему сталкивается со структурными проблемами из-за устаревшей правовой базы и отсутствия современной производственной системы.

Тем не менее, благодаря ряду указов президента Шавката Мирзиёева и других документов правительства в последнее время в этой сфере происходят значительные позитивные изменения.

"Передовые кинематографисты, мастера кино с большим опытом работы и многочисленными международными призами, почувствовали, что они еще нужны своему народу и своей стране. Те, кто много лет назад уехали из Узбекистана и успешно работали за границей, стали возвращаться на родину. Некоторые из них уже представили Узбекистану свои новые кинопроекты, у других есть планы в производственном портфеле "Узбеккино", - говорят кинематографисты.

В Узбекистане прошел фестиваль молодых кинематографистов >>

Однако проблемы все равно существуют. Вот некоторые из них: несовершенство внутренней правовой базы, низкий уровень качества образования, не налажена системная работа по сохранению кинематографического наследия, низкая материально-техническая база, недостаточные арендные возможности, недостаточное количество узбекских фильмов и слабая конкуренция, проблемы с защитой интеллектуальной собственности, низкий уровень заработной платы, недостаточная информированность зарубежных партнеров о перспективах развития киноиндустрии Узбекистана и ряд других.

"В этой связи мы выражаем признательность президенту Узбекистана Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву за инициативу по разработке Концепции развития кинематографии на 2020-2030 годы, а также проекта Закона "О кинематографии", направленные на кардинальное совершенствование деятельности киноиндустрии. Мы уверены, что эти документы, формирующие систему, неоднократно обсуждаемые на горячих общественных обсуждениях, позволят поэтапно решить ряд важных проблем, касающихся кинематографистов", - говорится в документе.

По мнению людей, сегодня как никогда важно объединиться, сплотиться, а не затмить узбекское кино как в последние годы.

"Мы — сторонники реформ" - девиз сегодняшних кинематографистов, главная идея узбекского кино, добавили в письме.