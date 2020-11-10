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Узбекские женщины в национальных костюмах поют и играют во время турнира по купкари

Международная музыкальная ярмарка "Золотое время" в Узбекистане будет ежегодной

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201110/15371703/Mezhdunarodnaya-muzykalnaya-yarmarka-Zolotoe-vremya-v-Uzbekistane-budet-ezhegodnoy.html

Ярмарка проводится с целью укрепления культурных связей между Узбекистаном и зарубежными странами и дальнейшее развитие международного сотрудничества, продвижения уникальных шедевров узбекской национальной музыки в мировом масштабе.

ТАШКЕНТ, 10 ноя - Sputnik. Международная музыкальная ярмарка "Олтин давр" ("Золотое время") будет ежегодной в Узбекистане, говорится в новом постановлении.

"Ярмарка проводится с целью укрепления культурных связей между Узбекистаном и зарубежными странами и дальнейшее развитие международного сотрудничества, продвижения уникальных шедевров узбекской национальной музыки в мировом масштабе", - сообщается в документе.

В рамках организации и проведения ярмарки на Министерство культуры как организатора возлагается:

- координация всей организационной и творческой работы с профильными министерствами и ведомствами;

- формирование списка участников, изъявивших желание участвовать на ярмарке зарубежных экспертов, художников и искусствоведов, и привлечение их на ярмарку;

- проведение ярмарки на высоком художественном уровне с широким использованием современных технологий.

Расходы на организацию и проведение ярмарки будут покрываться за счет средств Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры и спонсорской помощи юридических и физических лиц.

Иностранные участники, за исключением приглашенных, сами покрывают расходы на проезд, проживание и питание. Расходы местных участников покрывает организатор.

Теги:
Культура, музыканты, музыкант, музыка, Узбекистан, Узбекистан, ярмарка



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