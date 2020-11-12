Зульхумор Муминова отметила 60-летний юбилей

Актриса родилась 11 ноября 1960 года. В 1983-м она окончила Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) по специальности "актерское мастерство". После учебы выпускница сразу стала работать на киностудии "Узбекфильм".

ТАШКЕНТ, 12 ноя— Sputnik. Накануне профессиональная актриса кино и дубляжа Зульхумор Муминова отпраздновала свой 60-й день рождения. Об этом сообщили в НА "Узбеккино".

Муминова родилась 11 ноября 1960 года. В 1983-м она окончила Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) по специальности "актерское мастерство". После завершения учебной деятельности артистка начала свой творческий путь на киностудии "Узбекфильм".

"Актриса является обладателем "золотого голоса" в узбекском искусстве дубляжа, и на сегодняшний день она принимала активное участие в озвучивании более 100 фильмов", - отмечают в НА "Узбеккино".

Фильмография: “Легенда любви” (1984 г.), "Под маской "Черной кошки" (1990 г.), "Шайтанат — царство бесов" (1998 г.), “Подросток” (2005 г.), "Вода течет" (2009 г.), “Поздняя жизнь” (2010 г.), “9 месяцев” (2011 г.), “В жизни” (2015 г.), “Стойкость” (2017 г.), “Ибрат” (2020 г.).

Напомним: в рамках Фестиваля азиатских фильмов состоялся показ кинокартины узбекского режиссера Рашида Маликова "Стойкость". В мероприятии приняли участие творческие работы авторов из 25 стран азиатского континента.