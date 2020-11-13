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Работы Камолиддина Бехзада

В Узбекистане издадут иллюстрированный альбом о миниатюристе Бехзаде

Проект "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира"
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201113/15394498/V-Uzbekistane-izdadut-illyustrirovannyy-albom-o-miniatyuriste-Bekhzade.html

Книга будет состоять из текстовой части и приложения в виде репродукций произведений.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В Узбекистане впервые будет создан иллюстрированный альбом о миниатюристе Востока Камолитдине Бехзаде в связи с его с 565-летним юбилеем.

Издание готовят к выпуску участники проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" и Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия республики.

Как рассказала куратор, кандидат искусствоведения, профессор Национального института художеств и дизайна им. Камолиддина Бехзада Зухра Рахимова, этот миниатюрист занимает особое место в культуре Узбекистана.

"Творчество Бехзада оказало огромное влияние на формирование местной бухарской школы в начале XVI века, а современные художники-миниатюристы часто используют многие из его достижений в своих работах, — отметила Рахимова. — Именем Бехзада названы Национальный институт художеств и дизайна в Ташкенте, Музей миниатюры, школы, стипендии".

Кандидат искусствоведения, профессор Национального института художеств и дизайна им. Камолиддина Бехзада Зухра Рахимова
Проект "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира"
Кандидат искусствоведения, профессор Национального института художеств и дизайна им. Камолиддина Бехзада Зухра Рахимова

Книга-альбом "Камолитдин Бехзад — пристыдивший Мани" будет состоять из текстовой части и приложения в виде репродукций произведений. В издание войдут известные и малоизвестные работы миниатюриста, хранящиеся в Британской библиотеке в Лондоне, Галерее Фрира в Вашингтоне, в собрании дворца Топкапы в Стамбуле, Библиотеке дворца Гулистан в Тегеране, в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге, в собрании принца Садруддина Ага-хана в Женеве и многих других.

Теги:
Узбекистан, Восток, Узбекская культура, Культура



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