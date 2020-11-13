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Зрительный зал в ташкентском Доме кино.

В Узбекистане проходит национальная акция "Наше кино"

© Sputnik / В. Ковреин
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201113/15396533/V-Uzbekistane-prokhodit-natsionalnaya-aktsiya-Nashe-kino.html

Бесплатные кинопоказы транслируют по всей республике в рамках программы "Новый Узбекистан - новое мировоззрение".

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В период с 12 по 15 ноября в регионах Узбекистана проходит акция "Наше кино". Об этом сообщили в НА "Узбекикино".

Бесплатные кинопоказы транслируют по всей республике в рамках программы "Новый Узбекистан - новое мировоззрение". Проект создан в целях поднятия морального духа населения в связи с пандемией, создания условий для культурного отдыха и ознакомления граждан с новинками кино отечественного производства.

"В ходе мероприятия зрителям покажут художественные фильмы "Ильхак", "Авлони", "Ибрат", "Тенгиз", "101". Во время кампании по всей стране пройдет около 60 демонстраций", - оповещается в релизе.

Отмечается, что сеансы организованы в кинотеатрах, школах, детдомах, базах отдыха, культурных центрах, в учреждениях махалли, в том числе в детских больницах и диспансерах.

Теги:
Акция, Кино, Национальное агентство "Узбеккино", узбеккино



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