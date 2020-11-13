В Узбекистане проходит национальная акция "Наше кино"

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. В период с 12 по 15 ноября в регионах Узбекистана проходит акция "Наше кино". Об этом сообщили в НА "Узбекикино".

Бесплатные кинопоказы транслируют по всей республике в рамках программы "Новый Узбекистан - новое мировоззрение". Проект создан в целях поднятия морального духа населения в связи с пандемией, создания условий для культурного отдыха и ознакомления граждан с новинками кино отечественного производства.

"В ходе мероприятия зрителям покажут художественные фильмы "Ильхак", "Авлони", "Ибрат", "Тенгиз", "101". Во время кампании по всей стране пройдет около 60 демонстраций", - оповещается в релизе.

Отмечается, что сеансы организованы в кинотеатрах, школах, детдомах, базах отдыха, культурных центрах, в учреждениях махалли, в том числе в детских больницах и диспансерах.