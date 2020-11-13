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Три отечественных фильма смогут претендовать на премию "Оскар"

The Associated Press
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201113/15400414/Tri-otechestvennykh-filma-smogut-pretendovat-na-premiyu-Oskar.html

Один из трёх узбекских фильмов примет участие в номинации "Лучший международный художественный фильм".

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Один из трех узбекских фильмов примет участие в номинации "Лучший международный художественный фильм" на 93-й премии "Оскар". Об этом сообщили в пресс-службе национального агентства "Узбеккино".

В национальном агентстве информируют, что на премию американской киноакадемии выдвинуты отечественные картины "Ибрат" Джахонгира Касымова, "Бесцветные сны" Аюба Шахобиддинова и "Две тысячи песен Фариды" Ёлкина Туйчиева.

Согласно правилам "Оскара", до официальной презентации фильмы номинантов не должны демонстрироваться на телевидении или в сети Интернет.

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Отмечается, что 20 ноября Оскаровский комитет Узбекистана огласит окончательное решение о номинанте престижной церемонии, которая состоится 25 апреля 2021 года в театре Dolby Лос-Анджелеса.

Напомним: весной прошлого года по инициативе местного Союза молодежи был создан и зарегистрирован Киноакадемией США Оскаровский комитет Узбекистана. Национальная кинокомиссия республики назначена координационным центром комитета.

Теги:
Узбекистан, номинация, фильмы, Оскар



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