Чем удивит Узбекистан на театральном фестивале стран СНГ при легендарном ГИТИСе

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. С 16 по 20 ноября состоится третий "Театральный фестиваль стран СНГ "ГИТИС – мастер-класс".
Мероприятие изначально должно было пройти в марте.
Студенты театральных вузов стран Содружества планировали приехать в Россию со своими постановками, однако из-за пандемии фестиваль был перенесен на осень.
Эпидемиологическая обстановка до сих пор остается нестабильной, поэтому встречу было решено провести в онлайн-формате.
Свои спектакли покажут учащиеся четырех театральных школ:
- Государственного института искусств и культуры Узбекистана;
- Российского института театрального искусства – ГИТИС;
- Казахского национального университета искусств;
- Академии музыки, театра и изобразительных искусств Республики Молдова.
После учащиеся смогут обсудить все выступления с преподавателями вузов.
"Специально для зрителей будет организован показ постановок на YouTube канале ГИТИСа и портале Культура.рф: Карло Гоцци "Турандот" (Узбекистан), Борис Акунин "Чайка" (Республика Молдова) и Антон Чехов "Предложение" (Россия)", – говорится в пресс-релизе.
Мастера и педагоги ГИТИСа по традиции проведут лекции и мастер-классы для участников фестиваля.
Организаторами мероприятия стали Российский институт театрального искусства (ГИТИС) и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ при поддержке Министерства культуры РФ.
Цель фестиваля – укрепить культурное сотрудничество и установить связи между странами СНГ в сфере театрального образования.