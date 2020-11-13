Чем удивит Узбекистан на театральном фестивале стран СНГ при легендарном ГИТИСе

Цель предстоящего фестиваля – укрепить культурное сотрудничество и установить связи между странами СНГ в сфере театрального образования.

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. С 16 по 20 ноября состоится третий "Театральный фестиваль стран СНГ "ГИТИС – мастер-класс".

Мероприятие изначально должно было пройти в марте.

Студенты театральных вузов стран Содружества планировали приехать в Россию со своими постановками, однако из-за пандемии фестиваль был перенесен на осень.

Эпидемиологическая обстановка до сих пор остается нестабильной, поэтому встречу было решено провести в онлайн-формате.

Свои спектакли покажут учащиеся четырех театральных школ:

Государственного института искусств и культуры Узбекистана;

Российского института театрального искусства – ГИТИС;

Казахского национального университета искусств;

Академии музыки, театра и изобразительных искусств Республики Молдова.

Российский институт театрального искусства — ГИТИС Афиша Театрального фестиваля стран СНГ "ГИТИС — мастер-класс"

После учащиеся смогут обсудить все выступления с преподавателями вузов.

"Специально для зрителей будет организован показ постановок на YouTube канале ГИТИСа и портале Культура.рф: Карло Гоцци "Турандот" (Узбекистан), Борис Акунин "Чайка" (Республика Молдова) и Антон Чехов "Предложение" (Россия)", – говорится в пресс-релизе.

Мастера и педагоги ГИТИСа по традиции проведут лекции и мастер-классы для участников фестиваля.

Организаторами мероприятия стали Российский институт театрального искусства (ГИТИС) и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ при поддержке Министерства культуры РФ.

Цель фестиваля – укрепить культурное сотрудничество и установить связи между странами СНГ в сфере театрального образования.