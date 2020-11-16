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Юбилейный концерт Юлдуз Усмановой в Москве

Юлдуз Усманова спела о храбрости и отваге сотрудников ГСБП — видео

Sputnik
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201116/15408679/Yulduz-Usmanova-spela-o-khrabrosti-i-otvage-sotrudnikov-GSBP--video.html

В песне они представлены как отважные молодые люди, которые любят свою родину, а также служат верностью и правдой главе государства.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова посвятила песню сотрудникам Государственной службы безопасности президента (ГСБП).

В новой композиции есть следующие строчки: "народ доверяет вам, вам — кого выбрали любовью" и "драгоценное достояние народа под вашей защитой". 

Артистка также спела о храбрости и преданности сотрудников ГСБП главе республики, назвав их "сердцем родины" и защитой "сердца государства". 

Теги:
музыка, песня, Юлдуз Усманова



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