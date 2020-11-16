Юлдуз Усманова спела о храбрости и отваге сотрудников ГСБП — видео

В песне они представлены как отважные молодые люди, которые любят свою родину, а также служат верностью и правдой главе государства.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова посвятила песню сотрудникам Государственной службы безопасности президента (ГСБП).

В новой композиции есть следующие строчки: "народ доверяет вам, вам — кого выбрали любовью" и "драгоценное достояние народа под вашей защитой".

Артистка также спела о храбрости и преданности сотрудников ГСБП главе республики, назвав их "сердцем родины" и защитой "сердца государства".