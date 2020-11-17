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Художественный руководитель московского Театра Романа Виктюка, режиссер Роман Виктюк

Скончался режиссер Роман Виктюк

© Sputnik / Илья Питалев
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201117/15423960/Skonchalsya-rezhisser-Roman-Viktyuk.html

Официально причина смерти не называется, однако известно, что с конца октября народный артист проходил лечение в Бахрушинской больнице от COVID-19.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Театральный режиссер Роман Виктюк скончался на 85-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника художественного руководителя театра Людмила Исакович.

"Роман Григорьевич скончался", - сказала собеседница агентства.

Причина смерти не называется, однако известно, что в конце октября народного артиста госпитализировали в Бахрушинскую больницу с COVID-19.

Три дня назад на 86-ом году скончался народный артист СССР Армен Джигарханян. В последние годы артист серьезно болел.

А 31 октября ушел из жизни британский актер Шон Коннери, наиболее известный по роли Джеймса Бонда. Ему было 90 лет.

Теги:
Россия, режиссер, смерть



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