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Государственная консерватория Узбекистана

Филиал Госконсерватории в Нукусе начнет работу со следующего учебного года

Страница сообщества выпускников Ташкентской консерватории
Культура
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https://uz.sputniknews.ru/culture/20201120/15447610/Filial-Goskonservatorii-v-Nukuse-nachnet-rabotu-so-sleduyuschego-uchebnogo-goda.html

Будут построены учебный корпус на 400 мест, два концертных зала (один на 400, а другой – на 150 мест), общежитие на 300 мест и спортивная площадка.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В столице Каракалпакстана с 2021/2022 учебного года начнет работу филиал Государственной консерватории Узбекистана, сообщает агентство УзА.

Здание хокимията Ташкента
© Пресс-служба хокимията г. Ташкент
Хокимият Ташкента опроверг слухи о сносе старого здания консерватории

Соответствующее постановление принято Министерствами культуры, высшего и среднего специального образования и Советом министров Республики Каракалпакстан. 

Основным направлением деятельности учебного заведения определена подготовка специалистов с высшим музыкальным образованием в соответствии с государственными образовательными стандартами.

Планируется построить учебный корпус на 400 мест, два концертных зала (один на 400, а другой – на 150 мест), общежитие на 300 мест и спортивную площадку.

Квоты по приему студентов в вуз будут определены исходя из параметров Министерства высшего и среднего специального образования.

Теги:
Республика Каракалпакстан, Нукус, филиал, Государственная консерватория Узбекистана



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