Филиал Госконсерватории в Нукусе начнет работу со следующего учебного года

Будут построены учебный корпус на 400 мест, два концертных зала (один на 400, а другой – на 150 мест), общежитие на 300 мест и спортивная площадка.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В столице Каракалпакстана с 2021/2022 учебного года начнет работу филиал Государственной консерватории Узбекистана, сообщает агентство УзА.

Соответствующее постановление принято Министерствами культуры, высшего и среднего специального образования и Советом министров Республики Каракалпакстан.

Основным направлением деятельности учебного заведения определена подготовка специалистов с высшим музыкальным образованием в соответствии с государственными образовательными стандартами.

Планируется построить учебный корпус на 400 мест, два концертных зала (один на 400, а другой – на 150 мест), общежитие на 300 мест и спортивную площадку.

Квоты по приему студентов в вуз будут определены исходя из параметров Министерства высшего и среднего специального образования.