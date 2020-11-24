Во ВГИКе будут организованы курсы для узбекских студентов

Теперь 15 молодых людей, отобранных на конкурсной основе, получат возможность бесплатно учиться во Всероссийском государственном институте кинематографии.

ТАШКЕНТ, 24 ноя - Sputnik. В Национальном агентстве "Узбеккино" состоялось подписание меморандума с известным киноактером Фарходом Махмудовым об организации специальных курсов для узбекских студентов во Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК), пишет УзА.

Махмудов возглавит творческую мастерскую для узбекских студентов в этом вузе. Теперь 15 молодых людей, отобранных на конкурсной основе, получат возможность бесплатно учиться во Всероссийском государственном институте кинематографии.

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По словам актера, обучение узбекской молодежи в самом престижном киновузе СНГ после длительного перерыва сделает положительный толчок в дальнейшем развитии узбекского кино.

"Молодые узбекские кинематографисты долгое время не могли получить высокий уровень образования в области кино. Отрадно, что в вузе вновь обучаются студенты из Узбекистана, и государство их поддерживает. Уверен, что после окончания учебы они внесут достойный вклад в развитие нашего кинематографа. Я, в свою очередь, также приложу все усилия, чтобы эти молодые люди получили качественное образование. То, что наш президент одобрил мое предложение и выразил мне доверие, налагает на меня большую ответственность", - заявил Махмудов.

Напомним, в этом году семь молодых людей из Узбекистана впервые поступили в данный вуз.