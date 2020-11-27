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Индийские кинематографисты планируют снимать сериал "Бабур" в Узбекистане

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201127/15491849/Indiyskie-kinematografisty-planiruyut-snimat-serial-Bobur-v-Uzbekistane.html

В настоящее время специалисты проводят подготовительные работы в Ферганской, Самаркандской, Бухарской и Хивинской областях республики. Приступить к съемкам они планируют уже в декабре текущего года.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Национальное агентство "Узбеккино" подписало меморандум с индийской группой WINGSPAN о съемках сериала "Бабур" в Узбекистане. 

Отмечается, что в соответствии с указом главы государства, для индийских кинематографистов на территории страны действует специальная система скидок. В настоящее время специалисты проводят подготовительные работы в Ферганской, Самаркандской, Бухарской и Хивинской областях республики. Приступить к съемкам они планируют уже в декабре текущего года.

© AFP 2018
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Многосерийная кинокартина повествует историю о детстве и юности Захириддина Мухаммада Бабура, его правлении в Афганистане, походе к индийцам, основании династии Бабури, его месте в литературном мире и реформах, которые он провел в Индии.

Планируется, что сериал поспособствует продвижению личности царя и поэта, общественного деятеля Бабура. К тому же рассчитывается, что съемки фильма в Узбекистане повысят туристический потенциал страны, улучшат международные культурные связи и дружеские отношения.

Теги:
меморандум, кинематограф, киноиндустрия, Кино, Узбекистан, Индия



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