Индийские кинематографисты планируют снимать сериал "Бабур" в Узбекистане

В настоящее время специалисты проводят подготовительные работы в Ферганской, Самаркандской, Бухарской и Хивинской областях республики. Приступить к съемкам они планируют уже в декабре текущего года.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Национальное агентство "Узбеккино" подписало меморандум с индийской группой WINGSPAN о съемках сериала "Бабур" в Узбекистане.

Отмечается, что в соответствии с указом главы государства, для индийских кинематографистов на территории страны действует специальная система скидок. В настоящее время специалисты проводят подготовительные работы в Ферганской, Самаркандской, Бухарской и Хивинской областях республики. Приступить к съемкам они планируют уже в декабре текущего года.

Многосерийная кинокартина повествует историю о детстве и юности Захириддина Мухаммада Бабура, его правлении в Афганистане, походе к индийцам, основании династии Бабури, его месте в литературном мире и реформах, которые он провел в Индии.

Планируется, что сериал поспособствует продвижению личности царя и поэта, общественного деятеля Бабура. К тому же рассчитывается, что съемки фильма в Узбекистане повысят туристический потенциал страны, улучшат международные культурные связи и дружеские отношения.