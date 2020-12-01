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Зрительный зал в ташкентском Доме кино.

Фильм "Хамид и Зульфия" получил несколько международных кинонаград

© Sputnik / В. Ковреин
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201201/15515039/Film-Khamid-i-Zulfiya-poluchil-neskolko-mezhdunarodnykh-kinonagrad.html

Документальная кинолента режиссера Руслана Салиева рассказывает о двух выдающихся поэтах Узбекистана Хамиде Алимджане и Зульфие.

ТАШКЕНТ, 1 дек - Sputnik. Узбекский документальный филь "Хамид и Зульфия" получил сразу несколько международных наград.

Картина одержала победу в номинации "Лучший международный документально-биографический фильм ноября" на фестивале Silk Road в Каннах и получила награду "Поощрительное упоминание документального фильма ноября" турецкого кинофестиваля Istanbul Film Awards.

Также фильм "Хамид и Зульфия" попал в список "Официальный выбор" фестиваля Gold Star в Нью-Джерси и до конца следующего года будет представлен для участия на кинофестивалях США, Индии, Японии, Италии, Франции, России, Украины и других стран.

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Напомним, документальная кинолента режиссера Руслана Салиева рассказывает о двух выдающихся поэтах Узбекистана Хамиде Алимджане и Зульфие.

 

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, киноиндустрия, кинорежиссер, кинопремия, Кино, Культура



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