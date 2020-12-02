Звезда Востока: Фаррух Закиров удостоен премии СНГ

В Минкультуры отмечают, что в связи с распространением пандемии коронавируса мероприятие прошло в онлайн-формате.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В Министерстве культуры состоялась церемония награждения народного артиста Узбекистана Фарруха Закирова межгосударственной премией "Звезды Содружества". Этой награды удостоены люди, добившиеся больших успехов в науке, искусстве и культуре в странах СНГ.

Министерство культуры Узбекистана В Министерстве культуры Узбекистана состоялась церемония награждения народного артиста Узбекистана Фарруха Закирова Государственной премией "Звезды Содружества"

В Минкультуры отмечают, что в связи с распространением пандемии коронавируса мероприятие прошло в онлайн-формате.

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Напомним: межгосударственная премия "Звезды Содружества" была учреждена в 2009 году Советом по гуманитарному сотрудничеству СНГ и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества СНГ. Эта награда вручается тем, кто добился успеха на международном уровне, чей труд внес вклад в развитие стран по всему миру.