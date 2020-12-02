В Узбекистане станет больше кукольных театров

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В Узбекистане станет больше театров: в Наманганской и Сырдарьинской областях построят кукольные, а в Навоийской и Ташкентской — кукольные и музыкально-драматические. Это предусмотрено постановлением Кабмина республики, документ опубликован на портале Lex.uz.
Министерство культуры совместно с хокимиятами областей, а также с привлечением квалифицированных специалистов театральной сферы разработают концепцию новых зданий государственных театров. При этом рекомендовано изучить передовой зарубежный опыт и использовать технические решения современного градостроительства.
Хокимиятам Навоийской, Ташкентской, Наманганской и Сырдарьинской областей необходимо выделить свободные земельные участки для будущих театров — причем такие, чтобы зрителям было удобно посещать спектакли.
С 1 января 2021 года, согласно майскому указу президента "О мерах по дальнейшему повышению роли и значения сферы культуры и искусства в жизни общества", лицензирование концертно-зрелищной деятельности, ведение государственного реестра лицензиатов, внесение сведений об их деятельности и достижениях осуществляются посредством Единого онлайн-портала участников концертно-зрелищной деятельности.
Кроме того, отменяются сборы за выдачу разового разрешения на проведение концертно-зрелищного мероприятия.