В Узбекистане станет больше кукольных театров

В четырех областях республики построят новые кукольные театры, а еще в двух — кукольные и музыкально-драматические. Кадры для них начнут готовить со следующего учебного года.

ТАШКЕНТ, 2 дек — Sputnik. В Узбекистане станет больше театров: в Наманганской и Сырдарьинской областях построят кукольные, а в Навоийской и Ташкентской — кукольные и музыкально-драматические. Это предусмотрено постановлением Кабмина республики, документ опубликован на портале Lex.uz.

Готовить кадры для новых культурных учреждений начнут с 2021/2022 учебного года. В Государственном институте искусства и культуры открывается направление по специальности "Технология изготовления кукол". Кроме того, там можно будет заочно осваивать режиссерское и актерское дело, драматургию кукольного театра. В Национальном институте художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода будут готовить художников для кукольных театров.

Министерство культуры совместно с хокимиятами областей, а также с привлечением квалифицированных специалистов театральной сферы разработают концепцию новых зданий государственных театров. При этом рекомендовано изучить передовой зарубежный опыт и использовать технические решения современного градостроительства.

Хокимиятам Навоийской, Ташкентской, Наманганской и Сырдарьинской областей необходимо выделить свободные земельные участки для будущих театров — причем такие, чтобы зрителям было удобно посещать спектакли.

Министерству по развитию информационных технологий и телекоммуникаций поручено организовать подключение театров к единой электронной системе по приобретению билетов, к единому программному комплексу "Безопасный город", а также обеспечить работу систем видеонаблюдения, турникетов, сети Wi-Fi.

С 1 января 2021 года, согласно майскому указу президента "О мерах по дальнейшему повышению роли и значения сферы культуры и искусства в жизни общества", лицензирование концертно-зрелищной деятельности, ведение государственного реестра лицензиатов, внесение сведений об их деятельности и достижениях осуществляются посредством Единого онлайн-портала участников концертно-зрелищной деятельности.

Кроме того, отменяются сборы за выдачу разового разрешения на проведение концертно-зрелищного мероприятия.