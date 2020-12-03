Юбилей поэта: в Узбекистане снимут документальный фильм об Абдулле Орипове

На доме, где жил литератор, в махалле "Аргин" Кибрайского района Ташкентской области установят мемориальную доску, будет также снят документальный фильм о жизни и творчестве поэта.

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Президент поручил в следующем году достойно отметить 80-летний юбилей народного поэта, Героя Узбекистана Абдуллы Орипова, подписав соответствующий документ, сообщает газета "Народное слово".

В третьей декаде марта 2021 года во Дворце международных форумов "Узбекистон" будет проведен торжественный литературно-художественный вечер, посвященный памяти поэта.

Глава государства постановил начать подготовку к изданию и опубликование произведений поэта "Избранное" на узбекском языке в двух томах сборников его стихов, переведенных на каракалпакский, русский, английский и другие языки, а также книги "Абдулла Орипов в воспоминаниях современников".

Вместе с тем в Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои состоится Международная научно-теоретическая конференция на тему: "Роль творческого наследия Абдуллы Орипова в развитии узбек­ской и мировой литературно-эстетической мысли", а также публикация отдельного сборника материалов конференции.

На доме, где жил литератор, в махалле "Аргин" Кибрайского района Ташкентской области установят мемориальную доску, будет также снят документальный фильм о жизни и творчестве поэта.

Кроме этого, в театрах страны поставят спектакли по мотивам произведений Абдуллы Орипова, а среди учащихся средних общеобразовательных учреждений, творческих школ имени великих литераторов, а также студентов вузов пройдет конкурс сочинений на тему: "За что люблю родной Узбекистан?", посвященный жизни и творчеству поэта.

И еще множество встреч, бесед за круглым столом, вечеров любителей книг и ­поэзии, посвященных творчеству поэта, с участием известных писателей, ученых, артистов состоится в образовательных учреждениях, трудовых коллективах и махаллях, воинских частях, а также на Аллее литераторов.

Возложить на Организационный комитет организацию на высоком уровне мероприятий по празднованию 80-летия Абдуллы Орипова, координацию своевременной, качественной и полной реализации задач настоящего постановления и программы мероприятий.

Финансироваться все мероприятия будут из госбюджета.