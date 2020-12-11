В Узбекистане будет создан первый археологический парк

Будущий археологический парк внесет большой вклад в историю области, развитие туризма, а также послужит новым туристическим направлением для прибывающих сюда местных и иностранных туристов.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Стартовали работы по организации первого в Узбекистане археологического парка в "Арк кургони" в Бухаре, пишет УзА.

"Проект археологического парка подготавливается Международным институтом центральноазиатских исследований в Узбекистане (МИЦАИ). Эксперты международного уровня, опираясь на многолетний опыт института, готовят проектные предложения", - говорится в сообщении.

Будущий археологический парк внесет большой вклад в историю области, развитие туризма, а также послужит новым туристическим направлением для прибывающих сюда местных и иностранных туристов.

Проект позволит не только открыть новую страницу в истории и культуре области, но и сделать ее одним из самых важных исторических мест в Узбекистане, Центральной Азии.

Крепость Арк считается самым древним историческим памятником архитектуры Бухары. Более двух с половиной тысяч лет назад данная крепость служила обителью правителей сильных государств с богатой земледельческой культурой.

Арк напоминает многоугольник, протянувшийся с Запада на Восток. На территории крепости в 1976-1978 годах Узбекским научно-исследовательским проектным институтом реставрации под руководством известного узбекского археолога Е.Г.Некрасовой были проведены исследования. Согласно последним археологическим изысканиям стены крепости построены в IV веке до нашей эры.

В результате завоевания Бухары наряду со множеством других памятников был разрушен и "Арк кургони". На 1,1 га сохранившейся части крепости Арк расположен Бухарский государственный музей-заповедник.