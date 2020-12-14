Правительство Узбекистана одобрило создание нового детского телеканала

Телеканал будет предоставлять информацию в интересной и понятной форме, стимулировать детей к приобретению знаний, развивать их интеллектуальные и творческие способности.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Правительство Узбекистана постановило создать специализированный детский развлекательно-образовательный телеканала "Aqlvoy" ("Умник" - пер. с узб.), сообщает пресс-служба Минюста.

В числе первоочередных задач и направлений деятельности телеканала - предоставление информации в интересной и понятной форме, стимулирование детей к приобретению знаний, развитие их интеллектуальных и творческих способностей.

Отмечается, что телеканал образуется при ООО Edumedia Corporation без образования юридического лица. Он будет включен в пакет общепользовательского социального цифрового телевизионного вещания, предоставляемого во все регионы республики, и работать на основе самофинансирования.

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Возможность создания нового детского развлекательно-познавательного телеканала и производства современного образовательного медиаконтента обсуждали в марте прошлого года специалисты Министерства дошкольного образования и корейской телерадиокомпании EBS. Стороны обсудили содействие корейской стороны в стажировках для специалистов министерства на предприятиях образовательной вещательной системы Кореи.