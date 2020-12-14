Замглавы ЮНЕСКО оценил значимость Недели культурного наследия Узбекистана

Эрнесто Оттоне направил приветственное послание участникам и гостям мероприятия, которое стартует в Ташкенте уже 15 декабря.

ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. Заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне направил приветственное послание участникам и гостям Недели культурного наследия Узбекистана, которая стартует в Ташкенте 15 декабря текущего года.

По словам руководителя международной организации, в Узбекистане находятся пять объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и шесть элементов, внесенных в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

"Культурное богатство Узбекистана может стать важной основой для построения будущего страны. <...> культурное наследие и творчество играют решающую роль в сокращении масштабов бедности путем создания рабочих мест и повышения благосостояния населения", - сказал Эрнесто Оттоне.

Он добавил, что высоко оценивает усилия Узбекистана. Власти республики отводят культуре центральное место в стратегии развития страны, что полностью соответствует миссии ЮНЕСКО, заключил Оттоне.