Замглавы ЮНЕСКО оценил значимость Недели культурного наследия Узбекистана

ТАШКЕНТ, 14 дек – Sputnik. Заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне направил приветственное послание участникам и гостям Недели культурного наследия Узбекистана, которая стартует в Ташкенте 15 декабря текущего года.
По словам руководителя международной организации, в Узбекистане находятся пять объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и шесть элементов, внесенных в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.
"Культурное богатство Узбекистана может стать важной основой для построения будущего страны. <...> культурное наследие и творчество играют решающую роль в сокращении масштабов бедности путем создания рабочих мест и повышения благосостояния населения", - сказал Эрнесто Оттоне.
Он добавил, что высоко оценивает усилия Узбекистана. Власти республики отводят культуре центральное место в стратегии развития страны, что полностью соответствует миссии ЮНЕСКО, заключил Оттоне.