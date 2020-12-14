В первые дни апреля в Узбекистане пройдет Неделя чтения

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Утверждена Национальная программа развития и поддержки культуры чтения в 2020–2025 годах, сообщает пресс-служба Минюста.
В приоритете Программы - качественное издание книг, содействие деятельности издательств и творцов, поддержка издания детской литературы.
Программа будет осуществляться в 3 этапа. Сначала в 2020-2021 годах будут реализованы мероприятия по совершенствованию организационно-правовых механизмов развития культуры чтения. Затем в 2022-2023 годах усилят внимание укреплению инфраструктуры культуры чтения. В 2024-2025 годах будут работать над развитием культуры чтения у молодежи, повышение качества человеческого капитала за счет роста интеллектуального потенциала
Согласно постановлению, ежегодно в первые дни апреля будет проводиться "Неделя чтения".
Также предусматривается разработка проекта нормативно-правового документа по совершенствованию вопросов выплаты издательствами гонораров писателям.