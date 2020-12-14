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В первые дни апреля в Узбекистане пройдет Неделя чтения

Uzlife.uz
Культура
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https://uz.sputniknews.ru/culture/20201214/15599895/V-pervye-dni-aprelya-v-Uzbekistane-proydet-Nedelya-chteniya.html

Предусматривается разработка проекта нормативно-правового документа по совершенствованию вопросов выплаты издательствами гонораров писателям.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Утверждена Национальная программа развития и поддержки культуры чтения в 2020–2025 годах, сообщает пресс-служба Минюста.

© Sputnik / А. Варфоломеев
В 2022 году власти намерены сделать Ташкент Всемирной столицей книги

В приоритете Программы  - качественное издание книг, содействие деятельности издательств и творцов, поддержка издания детской литературы.

Программа будет осуществляться в 3 этапа. Сначала в 2020-2021 годах будут реализованы мероприятия по совершенствованию организационно-правовых механизмов развития культуры чтения. Затем в 2022-2023 годах усилят внимание укреплению инфраструктуры культуры чтения. В 2024-2025 годах будут работать над развитием культуры чтения у молодежи, повышение качества человеческого капитала за счет роста интеллектуального потенциала

Согласно постановлению, ежегодно в первые дни апреля будет проводиться "Неделя чтения".

Также предусматривается разработка проекта нормативно-правового документа по совершенствованию вопросов выплаты издательствами гонораров писателям.

Теги:
Узбекистан, чтение, Книги



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