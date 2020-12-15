"Узбеккино" получило оцифрованные ленты XX века от Госфильмофонда РФ

В рамках сотрудничества с Госфильмофондом РФ в ближайшие годы планируется оцифровать и вернуть в республику десятки фильмов, ставших золотым наследием узбекского кино.

ТАШКЕНТ, 15 дек - Sputnik. Агентство "Узбеккино" получило от Госфильмофонда России 11 оцифрованных кино- и мультипликационных лент, созданных в Узбекистане в 1960-80-е годы XX века и хранившихся в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.

"Художественные фильмы "Келинлар кузголони" ("Бунт невесток") и "Аччик данак" ("Горькая ягода"), хранившиеся в Госфильмофонде России, а также девять мультипликационных фильмов 1960-х годов были оцифрованы с эталонных негативов и возвращены в Узбекистан", - сказал представитель агентства.

По его словам, в рамках сотрудничества с Госфильмофондом РФ в ближайшие годы планируется оцифровать и вернуть в республику десятки фильмов, ставших золотым наследием узбекского кино. Проект реализуется при поддержке Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.

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Семейная мелодрама "Бунт невесток" режиссера Мелиса Абзалова была создана в 1985 году и остается одним из самых популярных фильмов в Узбекистане. Подростковая кинолента "Горькая ягода", снята выпускницей ВГИК Камарой Камаловой в 1977 году, тогда же была отмечена специальным дипломом жюри на X Московском международном кинофестивале.

Напомним, ранее генеральный директор "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов сообщал, что агентство ведет переговоры с российской стороной о возвращении в республику узбекских фильмов, которые хранятся в Госфильмофонде РФ.