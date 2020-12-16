У Элдора Шомуродова и его супруги родился первенец

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. Нападающий сборной Узбекистана и итальянского Дженоа Элдор Шомуродов сегодня, 16 декабря, стал отцом, сообщает ФК "Ростов".
"У бывшего нападающего нашей команды и его жены Омины сегодня родился сын! Футбольный клуб "Ростов" от всей души поздравляет молодых родителей и желает малышу здоровья", - говорится в сообщении.
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По информации СМИ, роды проходили в Ташкенте.
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Напомним, Шомуродов женился в декабре 2019 года. Для торжества девушка выбрала классическое платье белого цвета без декольте и с длинными рукавами — скромное, но при этом элегантное. Голову невесты украшала фата.