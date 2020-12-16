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У Элдора Шомуродова и его супруги родился первенец

У Элдора Шомуродова и его супруги родился первенец

Instagram/fcrostov
Культура
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Роды проходили в Ташкенте. Известно, что у пары родился сын. Подробности - читайте в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. Нападающий сборной Узбекистана и итальянского Дженоа Элдор Шомуродов сегодня, 16 декабря, стал отцом, сообщает ФК "Ростов".

"У бывшего нападающего нашей команды и его жены Омины сегодня родился сын! Футбольный клуб "Ростов" от всей души поздравляет молодых родителей и желает малышу здоровья", - говорится в сообщении.

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Публикация от Футбольный клуб «Ростов» (@fcrostov)

По информации СМИ, роды проходили в Ташкенте.

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Напомним, Шомуродов женился в декабре 2019 года. Для торжества девушка выбрала классическое платье белого цвета без декольте и с длинными рукавами — скромное, но при этом элегантное. Голову невесты украшала фата.

Теги:
дети, ребенок, роды, Футболист, футбол, Футбол, узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан, Эльдор Шомуродов, Элдор Шомуродов



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