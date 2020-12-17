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VI Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки. Открытие фестиваля во Дворце искусств.

Возрожден Международный Ташкентский кинофестиваль

© Sputnik / Утарбеков
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201217/15617294/Vozrozhden-Mezhdunarodnyy-tashkentskiy-kinofestival.html

Узбекстанский режиссер Рашид Маликов высказался о важности этого решения, подчеркнув, что для него это вдвойне приятное событие, так как он участвовал в организации последнего кинофестиваля.

ТАШКЕНТ, 17 дек — Sputnik. В рамках IV Международного конгресса национальной кинематографии, на котором присутствует и корреспондент Sputnik Узбекистан, прозвучало, - согласно постановлению главы государства, в столице решено возобновить проведение Международного Ташкентского кинофестиваля.

На кинофестивале в Берлине обсуждены вопросы возрождения легендарного международного Ташкентского кинофестиваля
Фонд "Культурное наследие Узбекистана"
Зарубежные кинодеятели готовы помочь возродить ташкентский кинофестиваль

Узбекстанский режиссер Рашид Маликов высказался о важности этого решения, подчеркнув, что для него это вдвойне приятное событие, так как он участвовал в организации последнего кинофестиваля. По словам режиссера, это был кинофорум класса А и "Узбеккино" сделает все, чтобы вернуть этот статус.

Для справки: Ташкентский международный кинофестиваль проводится Госкино СССР и СК ССР при участии Госкино Узбекской ССР и СК Узбекской ССР один раз в два года с 1968-го. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки. Последний кинофестиваль состоялся в 1997 году.

Участники IX Международного кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки у здания гостиницы Узбекистан.
© Sputnik / Галина Кмит
Участники IX Международного кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки у здания гостиницы "Узбекистан".

В начале лета в интервью Sputnik Узбекистан Маликов рассказывал, что относительно недавно была поставлена задача возродить кинофестиваль. Подготовлена концепция, проведены переговоры с руководством FIAPF (Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров; она занимается аккредитацией международных кинофестивалей. – Прим. ред.). Сейчас уже имеется стройная дорожная карта.

Теги:
фестиваль, Ташкент, кинорежиссер, Кино



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