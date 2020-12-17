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В Ташкенте открылся тематический парк Навруз

В парке "Навруз" пройдет ярмарка изделий ручной работы

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201217/15619308/V-parke-Navruz-proydet-yarmarka-izdeliy-ruchnoy-raboty.html

Помимо этого, посетителей ждет ярмарка мёда. Мероприятие пройдет внутри исторического дома. Читайте подробности.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. В Ташкенте в парке "Навруз" пройдет выставка изделий ручной работы, сообщает Afisha.uz.

"Двадцатого декабря в парке "Навруз" состоится выставка-ярмарка изделий ручной работы. Можно приобрести подарки к Новому году", - говорится в информации.

Помимо этого, посетителей ждет ярмарка мёда. Мероприятие пройдет внутри исторического дома.

Вход свободный.

Теги:
новогодняя ярмарка, ярмарка, Культура, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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