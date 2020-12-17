В парке "Навруз" пройдет ярмарка изделий ручной работы

Помимо этого, посетителей ждет ярмарка мёда. Мероприятие пройдет внутри исторического дома. Читайте подробности.
ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. В Ташкенте в парке "Навруз" пройдет выставка изделий ручной работы, сообщает Afisha.uz.
"Двадцатого декабря в парке "Навруз" состоится выставка-ярмарка изделий ручной работы. Можно приобрести подарки к Новому году", - говорится в информации.
Помимо этого, посетителей ждет ярмарка мёда. Мероприятие пройдет внутри исторического дома.
Вход свободный.
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