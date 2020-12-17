Для тех, кто вынужден покинуть дом: Манижа представила новый клип

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Певица родом из Таджикистана Манижа представила клип на свой новый трек "Город солнца".
"Эта история о таких, как я - кто был вынужден покинуть свой дом. Что ты возьмешь с собой, если больше никогда не вернешься домой?" - написала сама артистка в своем Instagram.
В ролике были использованы записи из семейного архива певицы и фрагменты документальной хроники Гражданской войны в Таджикистане.
Сценарий написал Ладо Кватания, монтажером выступил Шер Хамраев — младший брат Манижи.
Напомним, на днях Манижа была назначена первым российским послом доброй воли агентства ООН по делам беженцев.