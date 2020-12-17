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Для тех, кто вынужден покинуть дом: Манижа представила новый клип

Для тех, кто вынужден покинуть дом: Манижа представила новый клип

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https://uz.sputniknews.ru/culture/20201217/15620580/Dlya-tekh-kto-vynuzhden-pokinut-dom-Manizha-predstavila-novyy-klip.html

Эта история о таких, как я - кто был вынужден покинуть свой дом. Что ты возьмешь с собой, если больше никогда не вернешься домой?

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Певица родом из Таджикистана Манижа представила клип на свой новый трек "Город солнца".

"Эта история о таких, как я - кто был вынужден покинуть свой дом. Что ты возьмешь с собой, если больше никогда не вернешься домой?" - написала сама артистка в своем Instagram.

В ролике были использованы записи из семейного архива певицы и фрагменты документальной хроники Гражданской войны в Таджикистане.

Сценарий написал Ладо Кватания, монтажером выступил Шер Хамраев — младший брат Манижи. 

Напомним, на днях Манижа была назначена первым российским послом доброй воли агентства ООН по делам беженцев. 

 

Теги:
видеоролик, Видео, трудовые мигранты, иммигранты, иммиграция, эммиграция, миграция, Мигранты, мигрант, Таджикистан, Таджикистан, музыканты, музыкант, музыка



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