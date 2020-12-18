Нас не догонят: в Ташкенте приготовили огромный лаваш - фото

На его изготовление ушло 45 кг мяса, 8 кг чипсов, 7 кг помидоров, 7 кг огурцов, 5 литров фирменного соуса и по одному блоку кетчупа и майонеза.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. Эксперименты с едой в Ташкенте не закончились - теперь в столице приготовили огромный 50-метровый лаваш, а вырученные средства были направлены в благотворительный фонд Mehrli Q'ollar, говорится в Instagram OqTepa Lavash.

Мероприятие состоялось на территории Tashkent City.

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"В приготовлении тандыр лаваша принимали участие 70 поваров и 20 менеджеров филиалов. На его изготовление ушло 45 кг мяса, 8 кг чипсов, 7 кг помидоров, 7 кг огурцов, 5 литров фирменного соуса и по одному блоку кетчупа и майонеза", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в столице приготовили гигантский бургер. Диаметр булки составил целых 2,5 метра. А за несколько дней до этого - огромный хот-дог длиной 45 метров.