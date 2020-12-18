17:30 18 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB143.45
  • EUR12671.88
  • USD10463.12
Поиск
Нас не догонят: в Ташкенте приготовили огромный лаваш - фото

Нас не догонят: в Ташкенте приготовили огромный лаваш - фото

Instagram/oqtepalavash.official
Культура
Получить короткую ссылку
1 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/12/15629813.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201218/15630056/Nas-ne-dogonyat-v-Tashkente-prigotovili-ogromnyy-lavash---foto.html

На его изготовление ушло 45 кг мяса, 8 кг чипсов, 7 кг помидоров, 7 кг огурцов, 5 литров фирменного соуса и по одному блоку кетчупа и майонеза.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. Эксперименты с едой в Ташкенте не закончились - теперь в столице приготовили огромный 50-метровый лаваш, а вырученные средства были направлены в благотворительный фонд Mehrli Q'ollar, говорится в Instagram OqTepa Lavash.

Мероприятие состоялось на территории Tashkent City.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Oq-Tepa Lavash (@oqtepalavash.official)

"В приготовлении тандыр лаваша принимали участие 70 поваров и 20 менеджеров филиалов. На его изготовление ушло 45 кг мяса, 8 кг чипсов, 7 кг помидоров, 7 кг огурцов, 5 литров фирменного соуса и по одному блоку кетчупа и майонеза", - говорится в сообщении.

Десятки котлет: в Ташкенте приготовили гигантский бургер - фото >>

Напомним, ранее в столице приготовили гигантский бургер. Диаметр булки составил целых 2,5 метра. А за несколько дней до этого - огромный хот-дог длиной 45 метров.

Теги:
еда, лаваш, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Самые высокооплачиваемые знаменитости 2020 года по версии Forbes
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (на экране в центре) во время онлайн-заседания Совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции.
Шавкат Мирзиёев на правах председателя в СНГ озвучил инициативы Узбекистана
Куда обращаться во время перебоев с газом и электричеством
Что делать, если в доме нет света и газа

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться