Хокимият пригласил жителей столицы на нестандартную экскурсию

Организаторы предупредили посетителей о том, что все карантинные требования будут соблюдены. Гостям рекомендуют взять с собой в музей портативный источник освещения (фонарик).

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. С 28 по 30 декабря в 18.00 в Государственном музее истории прикладного искусства и ремесел Узбекистана пройдет мероприятие под названием "Ночь в музее", сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

Посетителей ждет нестандартная экскурсия по музею в вечернее время, а также участие в национальных традиционных мероприятиях, таких как "Аския", "Келин салом", "Алла".

При этом организаторы предупредили посетителей о том, что все карантинные требования будут соблюдены. Гостям рекомендуют взять с собой в музей портативный источник освещения (фонарик).

Чтобы подтвердить свое участие, необходимо зарегистрироваться до 25 декабря по номерам телефонов: +998 71 256 28 58, +998 71 256 40 42.