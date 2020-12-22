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Государственный музей прикладного искусства Узбекистана

Хокимият пригласил жителей столицы на нестандартную экскурсию

© Flickr / Ramón
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201222/15654607/Khokimiyat-priglasil-zhiteley-stolitsy-na-nestandartnuyu-ekskursiyu.html

Организаторы предупредили посетителей о том, что все карантинные требования будут соблюдены. Гостям рекомендуют взять с собой в музей портативный источник освещения (фонарик).  

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. С 28 по 30 декабря в 18.00 в Государственном музее истории прикладного искусства и ремесел Узбекистана пройдет мероприятие под названием "Ночь в музее", сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

Государственный музей искусств Узбекистана
© CC BY-SA 3.0 / Abdullais4u / Uzbekistan State Art Museum building, Tashkent
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Посетителей ждет нестандартная экскурсия по музею в вечернее время, а также участие в национальных традиционных мероприятиях, таких как "Аския", "Келин салом", "Алла".

При этом организаторы предупредили посетителей о том, что все карантинные требования будут соблюдены. Гостям рекомендуют взять с собой в музей портативный источник освещения (фонарик).  

Чтобы подтвердить свое участие, необходимо зарегистрироваться до 25 декабря по номерам телефонов: +998 71 256 28 58, +998 71 256 40 42.

Теги:
Хокимият Ташкента, Узбекистан, музей



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