Ее длина составила 100 метров. Для приготовления понадобилось: 300 кг теста, 100 кг соуса, 200 кг сыра и 200 кг пеперони.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. В Ташкенте на этот раз приготовили самую большую пиццу, пишет Afisha.uz.

"Ее длина составила 100 метров. Для приготовления понадобилось: 300 кг теста, 100 кг соуса, 200 кг сыра и 200 кг пеперони", - говорится в сообщении.

Афиша.уз В Ташкенте приготовили стометровую пиццу - фото

Более того, чтобы приготовить такую пиццу, инженеры и сервисный центр создали автоматизированную линию, которая снабжена электричеством по всему периметру.

Афиша.уз В Ташкенте приготовили стометровую пиццу - фото

Изначально авторы пиццы - Apex - планировали выпекать пиццу гораздо большего размера, но не смогли найти такое место, где бы все это устроить.

Афиша.уз В Ташкенте приготовили стометровую пиццу - фото

Напомним, ранее в столице уже приготовили большой лаваш, гигантский бургер. Диаметр булки составил целых 2,5 метра. А за несколько дней до этого - огромный хот-дог длиной 45 метров.