18:48 23 Декабря 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.82
  • EUR12835.61
  • USD10473.77
Поиск
В Ташкенте приготовили стометровую пиццу - фото

В Ташкенте приготовили стометровую пиццу - фото

Афиша.уз
Культура
Получить короткую ссылку
13902
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0c/17/15660482.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20201223/15660548/V-Tashkente-prigotovili-stometrovuyu-pitstsu---foto.html

Ее длина составила 100 метров. Для приготовления понадобилось: 300 кг теста, 100 кг соуса, 200 кг сыра и 200 кг пеперони.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. В Ташкенте на этот раз приготовили самую большую пиццу, пишет Afisha.uz.

"Ее длина составила 100 метров. Для приготовления понадобилось: 300 кг теста, 100 кг соуса, 200 кг сыра и 200 кг пеперони", - говорится в сообщении.

В Ташкенте приготовили стометровую пиццу - фото
Афиша.уз
В Ташкенте приготовили стометровую пиццу - фото

Более того, чтобы приготовить такую пиццу, инженеры и сервисный центр создали автоматизированную линию, которая снабжена электричеством по всему периметру.

В Ташкенте приготовили стометровую пиццу - фото
Афиша.уз
В Ташкенте приготовили стометровую пиццу - фото

Изначально авторы пиццы - Apex - планировали выпекать пиццу гораздо большего размера, но не смогли найти такое место, где бы все это устроить.

В Ташкенте приготовили стометровую пиццу - фото
Афиша.уз
В Ташкенте приготовили стометровую пиццу - фото

Напомним, ранее в столице уже приготовили большой лаваш, гигантский бургер. Диаметр булки составил целых 2,5 метра. А за несколько дней до этого - огромный хот-дог длиной 45 метров.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, еда



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Британский локдаун на Рождество: что происходит на улицах - фото
Автомобиль ЗиС-110 Б в мастерской Ретро-гараж в Ташкенте
Мастера из Ташкента собрали в гараже лимузин как у Сталина — видео
В какие страны летать опасно - список
Временно недоступен: страны, откуда нельзя прилететь в Узбекистан

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться