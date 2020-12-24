Когда Ташкент и Москва возобновят культурный обмен

Запланированные Дни культуры Узбекистана в России, а также Дни России в Узбекистане в связи с пандемией перенесены на 2021 год.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Узбекистан вместе с Россией в 2021 году активизируют культурный обмен после паузы, связанной с пандемией коронавируса COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в республике.

"Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, культурный диалог России и Узбекистана в 2021 году активизируется", — сказал представитель дипмиссии.

Запланированные Дни культуры Узбекистана в России, а также Дни России в Узбекистане в связи с пандемией перенесены на 2021 год.

Узбекские партнеры пригласили российские коллективы и исполнителей принять в будущем году участие в международном фестивале искусств народных сказителей "Бахши" в Нукусе, международном музыкальном фестивале "Шарк тароналари" ("Мелодии востока") в Самарканде, а также международном фестивале народно-прикладного искусства в Коканде.

Российская сторона, в свою очередь, направила приглашения на Санкт-Петербургский международный культурный форум и Российский библиотечный конгресс в Петрозаводске.

"Заметным событием для театралов в 2021 году должны стать гастроли Государственного академического театра имени Е. Вахтангова в Узбекистане", — уточнил собеседник агентства.

В свою очередь, ведущие театры Узбекистана примут участие в проекте Минкультуры РФ "Большие гастроли. Зарубежная программа".