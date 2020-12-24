Первым делом — ревизия: Тигран Мкртычев о будущем музея Савицкого в Нукусе

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik, Мария Науменко. Тигран Мкртычев, назначенный на должность руководителя Нукусского музея им. Савицкого по результатам открытого международного конкурса, приступит к обязанностям с 2 января. Контракт рассчитан на четыре года.

Новый директор отправится в столицу Каракалпакстана уже в ближайшую субботу.

Тигран Мкртычев Sputnik

Тигран Мкртычев Sputnik 1 / 2 Sputnik Тигран Мкртычев

— Тигран Константинович, Вы родились в городе Калинин (ныне Тверь. — Прим. ред.), учились в Ташкенте, затем переехали в Москву. Теперь судьба вновь посылает Вас в Узбекистан. Как так получилось, что Вы уезжали в Ташкент?

— Это очень литературная история. В школе я мечтал стать археологом. Уже в студенческие годы ездил вместе с Калининским педагогическим институтом (теперь это Тверской государственный университет. — Прим. ред.) в археологические экспедиции. После окончания школы открыл справочник для поступающих в вузы и увидел, что специализацию по археологии можно получить в трех городах: Москве, Киеве и Ташкенте. Про Москву я все знал, о Киеве тоже имел представление — у меня там родственники. А про Ташкент не знал ничего.

— Расскажите подробнее, как проходил отбор на должность директора музея им. Савицкого? По каким критериям?

Сел на поезд и приехал. Поступил в университет, окончил его с отличием, потом была аспирантура. По возвращении в Москву поступил на работу в Музей Востока. И с 1985 года до вчерашнего дня (22 декабря. — Прим. ред.) работал там.

— Длина ног, цвет волос и борода...

А теперь серьезно. Нукусский музей — один из лучших в регионе. Для Узбекистана это очень значимое учреждение, и руководство страны понимает это. При Минкульте Узбекистана существует Фонд развития искусства и культуры как некая параллельная структура. Мы все прекрасно знаем, что министерство — тяжеловесная история, которая требует самых разных решений, в то время как фонд более свободен по своей деятельности. И в этом фонде, понимая значимость музея, решили организовать открытый международный конкурс в соответствии с общемировой практикой. Для страны не имеет никакого значения национальность, главное — опыт работы, понимание специфики.

Конкурс проводился полтора года назад. Я подал документы, разработал программу, получил определенное количество рекомендаций. На открытой части конкурса присутствовали министр культуры Узбекистана Бахтиёр Сайфуллаевич Сайфуллаев, руководство Фонда развития искусства и культуры, представители ЮНЕСКО и европейских музеев, генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Исмаиловна Трегулова.

Жюри признало мое выступление самым интересным.

— Вы ранее были в этом музее?

— Конечно, неоднократно. Причем при жизни его основателя — Игоря Витальевича Савицкого. Кроме того, я дружу с Мариникой Маратовной Бабаназаровой, возглавлявшей музей до 2015 года. Надеюсь, что сумею привлечь ее к работе в музее.

— Чем Вам нравится музей им. Савицкого?

— Музеи для меня — это профессиональное. Его коллекция изобразительного искусства XX века по своей значимости, может быть, вторая после собрания Русского музея. И я вижу своей задачей привлечение международных специалистов, в первую очередь российских, к изучению коллекции.

— С какими ощущениями Вы летите в Узбекистан? Другой менталитет, климат, еда...

— Вы планируете постоянно находиться в республике или будете какие-то вопросы решать из Москвы?

— Я ездил туда довольно часто: конференции, экспедиции, рабочие моменты. Нет никаких опасений, что что-то будет непривычно. Я по своей первой профессии археолог, приспосабливаюсь к самым разным условиям.

— Моя должность не предполагает дистанционного управления, в субботу я уезжаю в Нукус на длительный срок. Конечно, буду возвращаться в Москву, но по рабочим делам.

— На что в первую очередь бросите свои силы?

— Пока сложно сказать, что будет в приоритете: там много разных проблем и вопросов. Но прежде всего для полноценной работы нужно провести сверку наличия фондов, которая даст возможность увидеть всю коллекцию и понять, все ли в наличии. Это очень важно для музеев. Второй момент: необходимо сделать экспресс-анализ и выяснить что в первую очередь нуждается в реставрации.

— Какие планы на ближайший год-три?

— У нас уже ведутся переговоры с Третьяковской галереей на 2021 год. Есть идея и на 2022-й, но я пока предпочел бы об этом не говорить: нужно проработать вопрос, прежде чем давать обещания.

— В чем Вы видите глобальные задачи музея, его приоритеты?

— Игорь Витальевич Савицкий собрал в Нукусе такие вещи, изучение которых, на мой взгляд, существенно дополнит историю советского искусства.

— Намерены ли Вы внедрить в музее какие-либо российские наработки?

— Моя задача — внедрить в жизнь Нукусского музея общемировую музейную практику. Российская от нее мало чем отличается.

— Кто из российских специалистов будет работать с Вами в Узбекистане?

— Могу назвать только одно имя, с этим человеком у меня достаточно тесные дружеские и творческие отношения: Михаил Александрович Каменский.

Также я общался по поводу привлечения специалистов с директором Государственного института искусствознания Наталией Владимировной Сиповской, Зельфирой Исмаиловной Трегуловой, директором Института реставрации Дмитрием Борисовичем Антоновым. Но сначала нужно провести сверку наличия фондов, чтобы понять, какие специалисты и в каком количестве нам необходимы.

— Планируете ли Вы устраивать выездные выставки, как это было сделано в 2017 году с Пушкинским музеем?

— Конечно! Озвучивать список этих музеев пока рано, но они есть — в России, США, Европе. Я стану директором с 2 января, начну выводить переговоры на официальный уровень. Пока не хотелось бы бросаться громкими именами.

— Осенью 2018 года в музее началась реставрация картины Александра Шевченко "Баба с ведрами", пострадавшей в результате попадания воды при непроизвольном срабатывании системы противопожарной безопасности. Какова ее судьба?

— Реставрация в живописи — очень длительный процесс, работа еще идет. Сколько она продлится — вопрос к реставраторам. Думаю, поставлю эту историю на контроль.

— Планируется ли реконструкция системы пожаротушения?

— Я обошел весь музей, видел эту систему. Но пока не вступил в должность, не имел оснований для проведения переговоров о ее замене.

— Способен ли Нукусский музей повлиять на развитие всего Каракалпакстана?

— Несомненно. Каракалпакия — сложный регион, прежде всего — регион экологической катастрофы. Там живет отдельный народ — каракалпаки. Думаю, руководство региона прекрасно понимают значение музея для его развития.

— Что нужно сделать, чтобы музей заработал как механизм для развития региона?

— Все заинтересованные в этом люди должны объединить усилия: власти республики, я и коллектив. Нам — кто работает и будет работать в музее — предстоит провести большую и ответственную работу, и мне как медиатору нужно донести это до сотрудников. Власти же, в свою очередь, должны понимать, что людей надо мотивировать. Музейный труд — это значительный объем работы и некая рутина за не очень большие деньги. Сотрудники Нукусского музея должны стать лицом республики, лицом Нукуса. Я видел, что власти в этом заинтересованы.

— Что нужно сделать для того, чтобы молодежь чаще посещала музеи?

— Задача музеев — хранить произведения искусства. Это институты вечности. Молодежь же сегодня одна, а завтра другая. Необязательно, чтобы она толпами шла в музеи, важно, чтобы люди понимали значение этих учреждений и их коллекций. Сейчас модно быть богатым, наша задача сделать так, чтобы стало модно быть образованным. Когда люди поймут, что знания — это круто, они пойдут в музеи. Музейные сотрудники не станут отворачиваться от посетителей и говорить: "Нам не до вас, мы храним вечность". Они будут находить время на общение с молодежью. В таком случае все сложится и традиция не умрет.