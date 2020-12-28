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Выставка к столетию художника Л. Шварцмана

Первый тизер 3D-мультфильма "Чебурашка. Секрет праздника" - видео

© Sputnik / Александр Гальперин
Культура
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https://uz.sputniknews.ru/culture/20201228/15691571/Pervyy-tizer-3D-multfilma-Cheburashka-Sekret-prazdnika---video.html

Короткометражный мультфильм выполнен в технике 3D длительностью 6 минут.Как выглядят новые Чебурашка и Крокодил Гена - смотрите в первом тизере!

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Наконец, вышел долгожданный тизер 3D-мультфильма "Чебурашка. Секрет праздника".

Короткометражный мультфильм "Чебурашка. Секрет праздника" будет выполнен в технике 3D длительностью 6 минут. Песню для новой серии написал композитор и певец Леонид Агутин. Роль Чебурашки озвучила певица Анжелика Варум, а Крокодил Гена заговорил голосом актера Леонида Ярмольника. 

Напомним, этим летом "Союзмультфильм" представил новых персонажей для перезапуска знаменитого мультфильма "Ну, погоди!".

"Союзмультфильм" покажет новогодних Чебурашку и Крокодила Гену >>

Новыми героями всем известного анимационного сериала про волка и зайца станут барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля.

Теги:
искусство, Культура, мультфильм



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