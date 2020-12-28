Первый тизер 3D-мультфильма "Чебурашка. Секрет праздника" - видео

Короткометражный мультфильм выполнен в технике 3D длительностью 6 минут.Как выглядят новые Чебурашка и Крокодил Гена - смотрите в первом тизере!

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Наконец, вышел долгожданный тизер 3D-мультфильма "Чебурашка. Секрет праздника".

Короткометражный мультфильм "Чебурашка. Секрет праздника" будет выполнен в технике 3D длительностью 6 минут. Песню для новой серии написал композитор и певец Леонид Агутин. Роль Чебурашки озвучила певица Анжелика Варум, а Крокодил Гена заговорил голосом актера Леонида Ярмольника.

Напомним, этим летом "Союзмультфильм" представил новых персонажей для перезапуска знаменитого мультфильма "Ну, погоди!".

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