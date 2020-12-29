В Ташкенте состоялась встреча с молодыми кинематографистами Узбекистана

На встрече были обсуждены сегодняшние изменения в узбекской национальной кинематографии, достижения, возможности и льготы.

ТАШКЕНТ, 29 дек - Sputnik. Во Дворце творчества молодежи состоялась встреча с молодыми кинематографистами Узбекистана по инициативе "Узбеккино".

На мероприятии выступили Генеральный директор "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов, народный артист Узбекистана Хайрулла Сагдиев, известный режиссер Али Хамраев, председатель Творческого союза кинематографистов Матёкуб Матчанов, заслуженный работник культуры Узбекистана Джахонгир Ахмедов.

"На встрече были обсуждены сегодняшние изменения в узбекской национальной кинематографии, достижения, возможности и льготы, предоставляемые агентством молодым кинематографистам, грантовые программы, также была проведена презентация кинопроектов на 2021 год", - говорится в сообщении.

Также состоялся показ короткометражных фильмов, снятых "Молодежной творческо-экспериментальной студией" по заказу Национального агентства "Узбеккино", ставших победителями Республиканского фестиваля молодых кинематографистов "Дебют-2020".

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В конце было объявлено, что в январе 2021 года состоится Молодежный кинофорум, в рамках которого пройдет кинофестиваль для молодежи. На кинофоруме совместно с молодыми кинематографистами будет принята дорожная карта, в которой будут отражены планы, новые проекты, цели и задачи на 2021 год.