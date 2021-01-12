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Премьера фильма Я не террорист

Узбекистанцы увидели премьеру фильма "Я не террорист"

Пресс-служба НА "Узбеккино"
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20210112/15769546/Uzbekistantsy-uvideli-premeru-filma-Ya-ne-terrorist.html

В День защитников Родины 14 января состоится специальная демонстрация этой картины военным и сотрудникам органов внутренних дел.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Ташкенте состоялась большая премьера художественного фильма "Я не террорист", сообщили в пресс-службе НА "Узбеккино". Над съемками картины работали специалисты "Узбеккино" совместно с кинокомпаниями Mir Ali cinema и Iskandariy visual при поддержке Службы государственной безопасности республики.

Лента снята в жанре остросюжетной военной драмы и основана на реальных событиях. В ней рассказывается о печальной судьбе тех, кто присоединился к террористическим группировкам. Персонажи фильма испытывают муки совести, они хотят повернуть время вспять, но увы, это не уже невозможно.

В День защитников Родины 14 января состоится специальная демонстрация этой картины военным и сотрудникам органов внутренних дел.

Автор сценария и режиссер-постановщик фильма - Мухаммад Али Искандаров, оператор - Хусан Атабаев, художник-постановщик - Бахриддин Шамсутдинов, композитор - Жасур Бадалбаев, продюсер - Фирдавс Абдухаликов, исполнительный продюсер - Надир Муминов.

Теги:
фильм, Премьера, Национальное агентство "Узбеккино"



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