Узбекистанцы увидели премьеру фильма "Я не террорист"

В День защитников Родины 14 января состоится специальная демонстрация этой картины военным и сотрудникам органов внутренних дел.

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В Ташкенте состоялась большая премьера художественного фильма "Я не террорист", сообщили в пресс-службе НА "Узбеккино". Над съемками картины работали специалисты "Узбеккино" совместно с кинокомпаниями Mir Ali cinema и Iskandariy visual при поддержке Службы государственной безопасности республики.

Лента снята в жанре остросюжетной военной драмы и основана на реальных событиях. В ней рассказывается о печальной судьбе тех, кто присоединился к террористическим группировкам. Персонажи фильма испытывают муки совести, они хотят повернуть время вспять, но увы, это не уже невозможно.

В День защитников Родины 14 января состоится специальная демонстрация этой картины военным и сотрудникам органов внутренних дел.

Автор сценария и режиссер-постановщик фильма - Мухаммад Али Искандаров, оператор - Хусан Атабаев, художник-постановщик - Бахриддин Шамсутдинов, композитор - Жасур Бадалбаев, продюсер - Фирдавс Абдухаликов, исполнительный продюсер - Надир Муминов.