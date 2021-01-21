Фильм о джизакском восстании снимут в Узбекистане и Беларуси

Съемки фильма будут проходить в Ташкенте, Джизаке и Республике Беларусь. В настоящее идет подбор локаций для съемок и проводится кастинг.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Историческо-художественный фильм "Буйсунмас", повествующий о джизакском восстании будет снят по заказу Национального агентства "Узбеккино" на киностудии "Ezgu film", сообщили в пресс-службе НА.

В картине рассказывается о восстании местных жителей против принудительного труда в Туркестанской области в 1916 году. Недовольство населения вышло на уровень национально-освободительного движения. Реалии того периода в фильме изображены через призму жизни главного героя Назирходжи Эшана.

Авторы сценария Хасан Ташходжаев и Джахонгир Ахмедов, режиссер-постановщик Джахонгир Ахмедов, оператор-постановщик Рустам Муродов, художник по костюмам Зухра Ганиева, художник-постановщик Бахриддин Шамсутдинов, режиссер Отажон Достонов, продюсер Зафар Юлдашев.

Съемки фильма будут проходить в Ташкенте, Джизаке и Республике Беларусь. В настоящее идет подбор локаций для съемок и проводится кастинг.

Ранее представители НА "Узбеккино" и Национальной киностудии "Беларусьфильм" договорились о совместных съемках новых фильмов.

Речь, в частности, шла о картинах "Узбечка" Акбара Бектурдиева, "Неповиновение" Джахонгира Ахмедова ("Джизакское восстание") и "Мамадали Топволдиев" Мухаммадали Искандарова.