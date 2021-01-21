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Фильм о джизакском восстании снимут в Узбекистане и Беларуси

Unsplash / Jakob Owens
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20210121/15838606/Film-o-dzhizakskom-vosstanii-snimut-v-Uzbekistane-i-Belarusi-.html

Съемки фильма будут проходить в Ташкенте, Джизаке и Республике Беларусь. В настоящее идет подбор локаций для съемок и проводится кастинг.

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Историческо-художественный фильм "Буйсунмас", повествующий о джизакском восстании будет снят по заказу Национального агентства "Узбеккино" на киностудии "Ezgu film", сообщили в пресс-службе НА.

В картине рассказывается о восстании местных жителей против принудительного труда в Туркестанской области в 1916 году. Недовольство населения вышло на уровень национально-освободительного движения. Реалии того периода в фильме  изображены через призму жизни главного героя Назирходжи Эшана.

Авторы сценария Хасан Ташходжаев и Джахонгир Ахмедов, режиссер-постановщик Джахонгир Ахмедов, оператор-постановщик Рустам Муродов, художник по костюмам Зухра Ганиева, художник-постановщик Бахриддин Шамсутдинов, режиссер Отажон Достонов, продюсер Зафар Юлдашев.

Отснятая кинопленка в павильоне киностудии Союзмультфильм.
© Sputnik / Владимир Песня
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Съемки фильма будут проходить в Ташкенте, Джизаке и Республике Беларусь. В настоящее идет подбор локаций для съемок и проводится кастинг.

Ранее представители НА "Узбеккино" и Национальной киностудии "Беларусьфильм" договорились о совместных съемках новых фильмов.

Речь, в частности, шла о картинах "Узбечка" Акбара Бектурдиева, "Неповиновение" Джахонгира Ахмедова ("Джизакское восстание") и "Мамадали Топволдиев" Мухаммадали Искандарова.

Теги:
Беларусь, Узбекистан, Национальное агентство "Узбеккино"



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