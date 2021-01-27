Билет на Высоцкого: как житель Бухары до последнего ждал встречи с бардом

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Корреспондент областной газеты "Бухарский вестник" и член Творческого союза журналистов Узбекистана Асаттилло Кудратов в далеком 1979-м был совсем молодым парнем, только что отслужившим в армии и готовящимся поступать в вуз. Весь Союз, безусловно, знал и пел Высоцкого, и когда слухи о его приезде в Бухару облетели весь город, Асаттило был среди тех счастливчиков, кто урвал заветный билет.
Концерта нет, но зрители остались
Информация была противоречивая, но когда весть о концерте подтвердилась, народ ринулся к кассам Дворца культуры и буквально расхватал все билеты как горячие пирожки.
"Я был среди этой обезумевшей от счастья толпы. Шутка ли: увидеть, как бы сейчас сказали, кумира миллионов живьем! Когда мне удалось взять билет, я был, наверное, на седьмом небе, ликование было не скрыть. Мама тогда спросила: "Что случилось сынок: жениться собрался или в институт поступил?" "На Высоцкого иду, буду сидеть в первых рядах", - ответил я. "А когда поступать будешь?" — спрашивает она. "После, мама, после! Сначала - концерт!", — так же ликуя, спустя сорок лет вспоминает Кудратов.
Чтобы не опоздать на долгожданное мероприятие, парень воспользовался такси — довольно дорогое удовольствие для тех времен. Но еще дороже было бы не успеть вовремя. Однако у парадного входа в ДК стояла огромная толпа зрителей.
Высоцкий о евреях: "Я вас рекламирую!"
Журналист вспоминает, что весь город в те дни говорил только об артисте и его приезде в Бухару. В частности, люди рассказывали историю, ставшую городской легендой, о том, как Высоцкий перед несостоявшимся выступлением успел сходить на местный "зеленый базар" в махалле "Амиробод", где в то время проживало много бухарских евреев. Один из них узнал барда и пригласил его к себе в дом.
"Если верить рассказам, хозяева накрыли богатый стол в честь дорогого гостя, угощали едой, фруктами и домашним вином. И так как среди присутствовавших на застолье были в основном евреи, кто-то поинтересовался, почему он так часто поет о них. Владимир Семенович ответил незамедлительно: "Я вас рекламирую!", — пересказывает историю Кудратов.
Сам Асаттилло-ака в том же году все-таки исполнил желание матери и поступил в вуз. Кто знает, может тот самый билетик оказался для него счастливым.