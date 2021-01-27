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Актер театра и кино Владимир Высоцкий на концерте.

Билет на Высоцкого: как житель Бухары до последнего ждал встречи с бардом

© Sputnik / Галина Кмит
Культура
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https://uz.sputniknews.ru/culture/20210127/15877878/Bilet-na-Vysotskogo-kak-zhitel-Bukhary-do-poslednego-zhdal-vstrechi-s-bardom.html

Со дня рождения Владимира Высоцкого прошло 83 года. Знаковым в его жизни стал визит в Бухару летом 1979-го, показанный в фильме "Высоцкий. Спасибо, что живой". Sputnik нашел свидетеля тех событий, который так и не дождался заветного концерта кумира.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Корреспондент областной газеты "Бухарский вестник" и член Творческого союза журналистов Узбекистана Асаттилло Кудратов в далеком 1979-м был совсем молодым парнем, только что отслужившим в армии и готовящимся поступать в вуз. Весь Союз, безусловно, знал и пел Высоцкого, и когда слухи о его приезде в Бухару облетели весь город, Асаттило был среди тех счастливчиков, кто урвал заветный билет.

Концерта нет, но зрители остались

Информация была противоречивая, но когда весть о концерте подтвердилась, народ ринулся к кассам Дворца культуры и буквально расхватал все билеты как горячие пирожки.

"Я был среди этой обезумевшей от счастья толпы. Шутка ли: увидеть, как бы сейчас сказали, кумира миллионов живьем! Когда мне удалось взять билет, я был, наверное, на седьмом небе, ликование было не скрыть. Мама тогда спросила: "Что случилось сынок: жениться собрался или в институт поступил?" "На Высоцкого иду, буду сидеть в первых рядах", -  ответил я. "А когда поступать будешь?" — спрашивает она. "После, мама, после! Сначала - концерт!", — так же ликуя, спустя сорок лет вспоминает Кудратов.

Чтобы не опоздать на долгожданное мероприятие, парень воспользовался такси — довольно дорогое удовольствие для тех времен. Но еще дороже было бы не успеть вовремя. Однако у парадного входа в ДК стояла огромная толпа зрителей.

Узбекская ССР. Здание Дома культуры (построенный болгарскими строителями) в Бухаре.
© Sputnik / С. Полетаев
Узбекская ССР. Здание Дома культуры (построенный болгарскими строителями) в Бухаре.
"Первая мысль, которая промелькнула: неужели нас обманули? Уже подойдя к людям, я узнал, что артист все же приехал в город, остановился в гостинице "Интурист", но ему нездоровится и концерта не будет. Администратор заявил, что билеты можно сдать и вернуть свои деньги. Но толпа не расходилась, все чего-то ждали, однако настроение у всех было испорчено", — рассказывает журналист.

Вид на город Зарафшан
© Sputnik / Дмитрий Бальтерманц
Высоцкий любил этот городок больше, чем Ташкент или Бухару — Тимур Валитов
Концерт должен был состояться в двадцатых числах июля — в самый разгар летней бухарской жары. Даже после официального объявления об отмене концерта люди были уверены, что вечер все равно состоится, возможно, на другой день или позже. Это, уверен Кудратов, лучше всего доказывает, насколько он был любим в народе. До последнего жители Бухары не спешили сдавать билеты, не сдал свой квиток в ДК и Аситтило. В отличие от фильма "Высоцкий. Спасибо, что живой", где артист по сюжету все-таки выступил перед публикой, в реальности вечер со зрителями так и не состоялся. Но поклонник барда сохранил на память тот, счастливый, как ему казалось, билет.

Высоцкий о евреях: "Я вас рекламирую!"

Журналист вспоминает, что весь город в те дни говорил только об артисте и его приезде в Бухару. В частности, люди рассказывали историю, ставшую городской легендой, о том, как Высоцкий перед несостоявшимся выступлением успел сходить на местный "зеленый базар" в махалле "Амиробод", где в то время проживало много бухарских евреев. Один из них узнал барда и пригласил его к себе в дом.

"Если верить рассказам, хозяева накрыли богатый стол в честь дорогого гостя, угощали едой, фруктами и домашним вином. И так как среди присутствовавших на застолье были в основном евреи, кто-то поинтересовался, почему он так часто поет о них. Владимир Семенович ответил незамедлительно: "Я вас рекламирую!", — пересказывает историю Кудратов.

Председатель клуба авторской песни и поэзии Арча Тимур Валитов
Из личного архива Тимура Валитова
"Это было безумие": как узбекская публика принимала Высоцкого — Тимур Валитов
Шутку оценили, веселье продолжилось. А после знаменитого артиста проводили до гостиничного номера, где его благополучно и оставили вместе с фруктами и подарками на память.

Сам Асаттилло-ака в том же году все-таки исполнил желание матери и поступил в вуз. Кто знает, может тот самый билетик оказался для него счастливым.




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