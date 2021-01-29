Узбекский шоу-бизнес оживает: Юлдуз Усманова даст первый концерт после пандемии

Концерт будет проведен по всем правилам карантина: специальная посадка гостей и соблюдение дистанции.

ТАШКЕНТ, 29 янв - Sputnik. В Узбекистане постепенно снимаются ограничения, а шоу-бизнес, наконец, тоже просыпается. Так, Юлдуз Усманова в своем Instagram во время прямого эфира объявила о первом живом концерта после пандемии.

"Мы провели большое собрание, обсудили детали и приняли решение провести концерт по всем правилам карантина: будет создана специальная посадка - одно свободное место между гостями", — заявила артистка.

По ее словам, все билеты на концерт, который должен был состояться в прошлом году, но был отменен из-за пандемии, останутся действительными и на этот.

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Кстати, еще в апреле прошлого года Юлдуз Усманова дала онлайн-концерт в поддержку людей, которые находились на карантине. Шоу на YouTube прошло идеально, а поклонники певицы смогли насладиться ее творчеством в такой сложный период.

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Напомним, в республике разрешили с 28 января проводить концертно-зрелищные мероприятия. Залы могут быть заполнены только на 50%, а все зрители, естественно, должны быть в масках, соблюдать социальную дистанцию, а на входе у них проверят температуру.