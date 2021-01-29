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Президент посетил Центр исламской цивилизации

Мы должны создать научную среду, достойную наших предков - Мирзиёев

Пресс-служба президента Узбекистана
Культура
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Глава государства призвал учитывать мнение населения при составлении музейных экспозиций, с этой целью будет проведет конкурс, который выявит лучшие идеи и предложения.

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил стройплощадку центра исламской цивилизации, сообщили в пресс-службе президентской администрации.

В создании проекта здания центра, внутреннего и внешнего оформления, содержания музейных экспозиций принимали участие ведущие ученые, исламоведы и искусствоведы мира. На основе их рекомендаций была разработана научно-историческая концепция, которую презентовали президенту.

"Цель моего приезда сюда - увидеть результаты уже сделанных и подготовить основу для новых исследований, подтверждающих, что наша священная религия - это религия добра, человечности, призывающая обогащаться духовно и просвещаться, и тот бесценный вклад, который наши предки внесли в эти процессы. Сегодня построить величественное здание - не сложно. Вот, мы построили здание, достойное наших предков. Теперь нам нужно создать научную среду, достойную наших предков", - отметил Шавкат Мирзиёев.

Глава государства призвал учитывать мнение населения при составлении музейных экспозиций, с этой целью будет проведет конкурс, который выявит лучшие идеи и предложения.

Снос дома
© Sputnik / Евгений Биятов
Для строительства Центра исламской цивилизации в Ташкенте под снос попали дома

Отдельно президент отметил важность сотрудничества с UNESCO, ISESCO и другими международными организациями, научными центрами и призвал продолжать развивать этот диалог.

Институту истории Академии наук Узбекистана будут выделены дополнительные средства и исследовательские гранты для изучения первоисточников научных трудов.

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Для центра подготовят квалифицированных гидов-переводчиков, которые специализируются на вопросах распространения ислама и развития науки в Узбекистане. Вместе с тем, Мирзиёев поручил организовать мультимедийный отдел, а также мастерскую-лабораторию древнего каллиграфического искусства.

Теги:
Ташкент, Центр исламской культуры, президент Узбекистана



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