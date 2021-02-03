На мероприятии был показан сюжет Made in Uzbekistan о деятельности ведущих производственных предприятий, работающих в стране.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Фестиваль "Нафосат" прошел и в Самаркандской области, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.

В первый день фестиваля в Молодежном центре Самарканда открылась выставка национальных костюмов, созданных дизайнерами и народными умельцами.

Пресс-служба сената олий мажлис В Самарканде прошел фестиваль "Нафосат"

Также на пресс-конференции был показан сюжет Made in Uzbekistan о деятельности ведущих производственных предприятий, работающих в стране.

"В рамках фестиваля был проведен семинар-тренинг "Культура одежды среди женщин и молодежи", в котором приняли участие со своими докладами ряд местных специалистов, ведущих дизайнеров", - говорится в информации.

Естественно, состоялся показ моды "История национальной одежды Самарканда".

Во второй день мероприятия участники фестиваля близко ознакомились с ведущим учебным центром "Бибиханум".

Также гости фестиваля побывали на показе "Современная узбекская мода, традиции и новые дизайны" и новых коллекций ведущих узбекских дизайнеров.