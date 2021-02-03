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В Самарканде прошел фестиваль Нафосат

В Самарканде прошел фестиваль "Нафосат"

Пресс-служба сената олий мажлис
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20210203/15923195/V-Samarkande-proshel-festival-Nafosat.html

На мероприятии был показан сюжет Made in Uzbekistan о деятельности ведущих производственных предприятий, работающих в стране.

ТАШКЕНТ, 3 фев - Sputnik. Фестиваль "Нафосат" прошел и в Самаркандской области, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.

В первый день фестиваля в Молодежном центре Самарканда открылась выставка национальных костюмов, созданных дизайнерами и народными умельцами. 

В Самарканде прошел фестиваль Нафосат
Пресс-служба сената олий мажлис
В Самарканде прошел фестиваль "Нафосат"

Также на пресс-конференции был показан сюжет Made in Uzbekistan о деятельности ведущих производственных предприятий, работающих в стране.

"В рамках фестиваля был проведен семинар-тренинг "Культура одежды среди женщин и молодежи", в котором приняли участие со своими докладами ряд местных специалистов, ведущих дизайнеров", - говорится в информации.

Естественно, состоялся показ моды "История национальной одежды Самарканда". 

Во второй день мероприятия участники фестиваля близко ознакомились с ведущим учебным центром "Бибиханум".

Также гости фестиваля побывали на показе "Современная узбекская мода, традиции и новые дизайны" и новых коллекций ведущих узбекских дизайнеров. 

Теги:
фестиваль, Фестиваль, мода, мода, Узбекистан, Узбекистан, Самаркандская область, Самарканд, Самарканд



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