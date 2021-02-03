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Маъруф Отажонов

Маруфу Отажонову исполнилось 60 лет

Instagram / maruf_otajonov
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20210203/15925225/Marufu-Otazhonovu-ispolnilos-60-let.html

Актер снялся во многих фильмах и сериалах, наиболее известные из них - "Сказка о медведе", "Отец", "Обманутая женщина", "У воды", "Наказание", "Коварный мир".

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Известный узбекский актер и режиссер Маъруф Отажонов празднует свой 60-летний юбилей. Об этом сообщили в НА "Узбеккино".

Он родился 3 февраля в 1961 году в Ташкенте. В молодые годы окончил Ташкентский государственный театральный институт. Затем прошел высшие режиссерские курсы в Москве, а также обучался сценическому движению в Санкт-Петербурге (Ленинград).

У актера достаточно объемная фильмография. Он снялся во многих фильмах и сериалах, наиболее известные из них — "Сказка о медведе", "Отец", "Обманутая женщина", "У воды", "Наказание", "Коварный мир".

Теги:
Узбекистан, Юбилей, актер



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