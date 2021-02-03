Маруфу Отажонову исполнилось 60 лет

Актер снялся во многих фильмах и сериалах, наиболее известные из них - "Сказка о медведе", "Отец", "Обманутая женщина", "У воды", "Наказание", "Коварный мир".

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Известный узбекский актер и режиссер Маъруф Отажонов празднует свой 60-летний юбилей. Об этом сообщили в НА "Узбеккино".

Он родился 3 февраля в 1961 году в Ташкенте. В молодые годы окончил Ташкентский государственный театральный институт. Затем прошел высшие режиссерские курсы в Москве, а также обучался сценическому движению в Санкт-Петербурге (Ленинград).

У актера достаточно объемная фильмография. Он снялся во многих фильмах и сериалах, наиболее известные из них — "Сказка о медведе", "Отец", "Обманутая женщина", "У воды", "Наказание", "Коварный мир".