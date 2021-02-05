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Декоративное керамическое блюдо Алишер Навои. Архивное фото

Создан Международный общественный фонд имени Алишера Навои

© Sputnik / Ильясов
Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20210205/15946877/Sozdan-Mezhdunarodnyy-obschestvennyy-fond-imeni-Alishera-Navoi.html

Фонд будет содействовать деятельности литераторов и ученых, исследующих научное и литературное наследие Алишера Навои.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Президент поручил создать Международный общественный фонд имени Алишера Навои, сообщает пресс-служба Минюста.

Памятник поэту Мухаммаду Юсуфу на аллее литераторов в Ташкенте
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Структура возьмет на себя изучение и популяризацию жизни, высоких гуманистических идей, а также научного и литературного наследия Алишера Навои в Узбекистане и в мире. Сотрудники фонда займутся переводом на иностранные языки произведений мастера, изданием научных трудов о нем в республике и за рубежом.

В компетенцию фонда войдет также содействие деятельности литераторов и ученых, исследующих научное и литературное наследие Алишера Навои.

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Сформированы состав попечительского совета и структура Фонда.

Юбилей поэта широко отмечают и за границей. В честь празднования 580-летия Алишера Навои узбекская национально-культурная автономия "Алмаз" Рязани подготовила поэтический флешмоб с чтением стихотворений выдающегося поэта на узбекском и русском языках. 

Проект направлен на популяризацию культурного наследия и языка узбекского народа.

Теги:
Узбекистан, фонд, Алишер Навои



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